Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No início do ano, o Google lançou uma interface de usuário do Android TV atualizada que está mais de acordo com o design encontrado nos dispositivos Google TV.

As atualizações agora começaram a ser implantadas em mais dispositivos em todo o mundo, trazendo aos usuários da Android TV uma tela inicial focada na descoberta de conteúdo.

Embora o design se pareça com o Google TV, não é tão completo e tem menos guias disponíveis.

A principal atualização foi anunciada originalmente em fevereiro , com novas melhorias feitas em julho deste ano. Ele foi inicialmente disponibilizado apenas na América do Norte, mas cada vez mais regiões estão vendo a IU aprimorada chegar em seus dispositivos.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 7 Dezembro 2021

Membros da comunidade Android TV no Reddit têm compartilhado sua experiência e foi relatado que a nova IU está sendo lançada para TVs OnePlus , unidades Xiaomi Mi Box e algumas TVs TCL na Índia, Brasil e Europa.

Até agora, não houve nenhum anúncio oficial do Google sobre o lançamento.

A grande mudança com essa nova tela inicial é a mudança em direção à descoberta de conteúdo. O Google irá sugerir conteúdo novo e digno de nota de aplicativos instalados com base em suas preferências de visualização, e tudo será exibido na tela inicial.

A atualização também adiciona um carrossel de Aplicativos favoritos, que permite que você acesse rapidamente seus serviços mais usados.

Embora o Google TV pareça estar para onde os novos dispositivos estão chegando, felizmente o Google não se esqueceu dos usuários do Android TV. A nova atualização representa uma grande melhoria na experiência do Android TV e esperamos que muitas atualizações ainda estejam por vir.