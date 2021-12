Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou o lançamento de um recurso - ou um monte de novos recursos - em seus vários produtos e serviços baseados no Android.

Em uma postagem de blog publicada em 1º de dezembro, a empresa revelou novos widgets para YouTube Music, Google Play Livros e Google Fotos. Ele também detalhou novos recursos e atualizações do Android Auto para o Google Assistente e o Google Fotos. Muitas dessas atualizações estão disponíveis agora ou estão sendo implementadas.

Começando com os novos widgets, o Google disse que você pode esperar que o widget do YouTube Music ofereça controles de reprodução e acesso rápido às músicas tocadas recentemente. O widget do Google Play Livros servirá de atalhos para o que você está lendo ou ouvindo, e o widget do Google Fotos , que será lançado na próxima semana, será capaz de exibir as imagens que você selecionou de sua biblioteca do Fotos.

Por falar no Google Fotos, seu recurso Memórias começará a mostrar fotos e vídeos selecionados na visualização em grade padrão.

Em seguida, o Google disse que os proprietários de Pixel 6, Pixel 6 Pro e Galaxy S21 agora podem usar seus telefones como uma chave de carro com veículos BMW compatíveis em países selecionados. O Google disse que estará disponível "em todos os veículos do ano modelo BMW 2020 e 2022", e está trabalhando para adicionar mais carros no futuro.

Quanto aos novos recursos do Android Auto , agora você pode definir a opção de interface amigável para carros para iniciar sempre que seu telefone Android se conectar a um veículo. Também está adicionando respostas inteligentes em breve, para que você possa responder a uma mensagem de texto com a ajuda do Google Assistente.

Haverá também um novo botão de reprodução sempre ativo na tela inicial e, "em breve", você poderá usar sua voz para pesquisar músicas.

Finalmente, o recurso de alarme "Family Bell " do Google, que pode ser transmitido de alto-falantes e monitores inteligentes, agora funciona em dispositivos móveis.

O Google também disse que seu novo recurso de redefinição de permissões, que desativa automaticamente as permissões para aplicativos que você não usa há algum tempo, está se expandindo de dispositivos com Android 11 e superior para dispositivos com Android 6 e superior "a partir do próximo mês" (ou próximo Janeiro de 2021).