(Pocket-lint) - Uma nova atualização do Mensagens do Google permite que os usuários do Android vejam as reações do iMessage como emojis reais, em vez de sequências de texto confusas.

O código foi descoberto em uma versão beta do Google Mensagens e implicava que o novo recurso seria compatível com as reações do iMessage. A atualização está sendo lançada agora de acordo com 9to5Google.

Anteriormente, o sistema lidava com as reações do iMessage de uma maneira confusa que poderia causar muitos transtornos, especialmente em grandes chats em grupo.

Em vez de mostrar o emoji, uma sequência de texto descreveria a reação. Por exemplo, um emoji de coração apareceria como "(Nome) amado (conteúdo completo da mensagem)" no Mensagens do Google.

A pior parte é que ela apareceria como a mensagem mais recente, então, em vez de seguir facilmente a conversa em um grande grupo de bate-papo, você seria constantemente notificado sobre as reações das pessoas às mensagens mais antigas.

Com a nova atualização, os usuários do Android verão o emoji anexado à mensagem apropriada, exatamente como seria de esperar.

O Mensagens do Google traduz o emoji do iMessage em equivalentes do Rich Communications Services (RCS) . O aplicativo também mostrará "traduzido do iPhone" ao tocar no emoji de reação de uma mensagem.

Não há mensagem oficial do Google informando quando você pode esperar o suporte para o seu telefone Android, mas parece que está sendo implementado lentamente agora, com alguns usuários já tendo acesso ao recurso.