(Pocket-lint) - O Google permite que os usuários do aplicativo Google Fotos ocultem suas fotos e vídeos confidenciais em uma pasta protegida pelo bloqueio de tela do dispositivo.

Esta " pasta bloqueada " foi limitada aos proprietários de dispositivos Pixel. Mas o Google planeja expandi-lo para usuários iOS. Ele está chegando ao iOS, especificamente, "no início do próximo ano". A pasta bloqueada foi lançada pela primeira vez para o Pixel 3 e depois em junho passado. Então, em setembro de 2021, o Google anunciou que chegaria a todos os telefones Android. A empresa agora está ajustando esse prazo para incluir usuários do Google Fotos no iOS em 2022.

Aqui, então, está o que você precisa saber sobre a pasta bloqueada.

A pasta bloqueada do Google Fotos é uma pasta protegida por senha ou biométrica que permite ocultar mídias confidenciais e pessoais.

Se você não tiver um bloqueio de tela configurado em seu dispositivo, será necessário configurar um.

Abra a versão mais recente do aplicativo Google Fotos. Vá para Biblioteca> Utilitários> Pasta bloqueada. Toque em Configurar pasta bloqueada. Siga as instruções na tela. Você será solicitado a desbloquear o dispositivo.

Você precisa aprender como definir ou alterar um bloqueio de tela em seu telefone? Confira a página de suporte do Google aqui.

Você será solicitado a configurar a pasta bloqueada na primeira vez que for usá-la.

Abra a versão mais recente do aplicativo Google Fotos. Selecione as fotos e vídeos que deseja na pasta bloqueada. No canto superior direito, toque em Mais> Mover para pasta bloqueada. Toque em Mover.

Você precisa de mais informações sobre a pasta bloqueada? Confira a página de suporte do Google aqui.

Você pode encontrar os itens movidos para a pasta bloqueada na biblioteca do aplicativo Google Fotos em "Utilitários". Para acessar a pasta bloqueada, você precisará desbloquear o dispositivo por meio de verificação biométrica, como impressão digital ou leitura facial, ou inserindo seu PIN.

Para evitar a exposição de suas fotos e vídeos na pasta bloqueada, o Google não permite que você adicione esses itens a um álbum ou álbum de fotos, faça backup deles, edite ou reverta alterações, ou mesmo compartilhe-os. Eles também não serão exibidos em monitores inteligentes do Google, como o Nest Hub ou por meio do Chromecast.

O Google revelou o plano de implementação para a pasta bloqueada do Google Fotos em uma postagem de blog que apresenta novas iniciativas de segurança adicionais.

Por exemplo, o Google anunciou que está expandindo o recurso VPN no Google One para 10 novos países (Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Irlanda, Holanda, Noruega, Suécia e Suíça). Além disso, o hub de segurança centralizado do Pixel , que estreou no Pixel 6, está chegando a todos os telefones Android, disse o Google. O hub de segurança basicamente fornece uma visão simplificada de todo o status de segurança do seu dispositivo.