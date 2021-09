O Google Lens está chegando ao navegador Chrome na área de trabalho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está facilitando o uso do Lens em todos os seus dispositivos.

Como parte de uma lista de atualizações anunciadas em 29 de setembro de 2021, o Google revelou que o Lens estará disponível para o Chrome no desktop nos "próximos meses". O gigante das buscas tuitou um GIF mostrando como o Lens funcionará no navegador de desktop. Você poderá clicar com o mouse em um site, selecionar pesquisar com o Lens e destacar uma parte de uma página, e então obterá resultados relevantes. Isso pode ser muito útil se você quiser identificar um produto, animal ou local específico.

A inspiração pode surgir a qualquer momento. Em breve, você poderá usar o #GoogleLens para pesquisar instantaneamente produtos em imagens enquanto navega no Google app no iPhone. E psst… O Lens está chegando ao Chrome na área de trabalho também #SearchOn pic.twitter.com/HTQCz7sjoO - Google (@Google) 29 de setembro de 2021

O Google Lens é uma tecnologia alimentada por IA que usa aprendizado de máquina profundo não apenas para detectar um objeto em uma imagem, mas também para entendê-lo e oferecer ações como digitalização, tradução, compra e muito mais. O Lens foi um dos maiores anúncios do Google em 2017 e um recurso exclusivo do Pixel quando o telefone foi lançado. Mas agora, o Google Lens chegou à maioria dos dispositivos Android - se você não o tiver, o aplicativo está disponível para download na Play Store .

Falando em telefones, o Google também anunciou que o Lens está recebendo uma atualização sobre dispositivos móveis. A partir do próximo ano, você poderá fazer uma pergunta depois de tirar uma foto. Diga, você precisa de uma peça para consertar seu carro. Você pode obter resultados mesmo se não souber o que precisa.

Para obter mais informações sobre o Google Lens e como ele funciona, consulte o guia do Pocket-lint aqui .