As classificações da Google Play Store serão localizadas a partir de novembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Google Play Store parece estar prestes a se tornar um pouco mais útil - ou pelo menos um pouco mais relevante localmente. O Google anunciou algumas mudanças na plataforma em novembro deste ano.

O mais importante entre eles é um ajuste que garantirá que os usuários vejam as avaliações e classificações específicas de seu país. Isso significa que você não deve ter o problema de ser enganado por classificações altas de um aplicativo que realmente não funciona corretamente em sua área local.

Além disso, mas chegando em uma data posterior no início de 2022, o Google diz que iniciará um processo semelhante para fornecer análises específicas para o tipo de dispositivo em que você está navegando, seja um telefone, tablet, Chromebook ou wearable.

Também estão incluídas algumas mudanças para os desenvolvedores de aplicativos para permitir que eles vejam uma análise mais detalhada e compreensível de como seu aplicativo está executando no Google Play, então parece que as coisas ficarão um pouco mais úteis em ambos os lados do corredor.

As mudanças são divididas e explicadas com mais detalhes no Android Development Blog do Google aqui, portanto, certifique-se de dar uma olhada se quiser saber mais.