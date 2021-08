Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo de telefone independente Android Auto está configurado para fechar. Com o Google inaugurando a era de seu software Android 12, o suporte para o aplicativo cessará, com a empresa oferecendo o Google Assistant para a experiência de dirigir no telefone.

Isso só afetará realmente aqueles que usam um telefone montado em um pedestal ao dirigir, muito parecido com um sistema alternativo de navegação por satélite, em vez de ser o dispositivo de origem para se comunicar com um sistema veicular.

Aqueles que usam o Android Auto em um sistema veicular por meio do telefone não notarão nenhuma diferença: o aperto de mão entre os dois é o mesmo, mantendo a proeminência do Android Auto como uma transferência do telefone para o carro.

Dito isso, como nem todos os veículos têm tela disponível, nem a disponibilidade de conectores para viabilizar o Android Auto, é por isso que o Google Assistente continuará a oferecer uma experiência automóvel alternativa para navegação e similares.

"A partir do Android 12, o modo de direção do Google Assistant será a experiência de direção móvel integrada", disse o Google em um comunicado. E como esse sistema operacional é novo, poucos telefones o suportam no momento. Mas para aqueles que o dirigem, é o primeiro vislumbre do que o Google vê como uma experiência de direção mais controlada por voz.