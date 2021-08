Como encontrar uma scooter elétrica próxima usando o Google Maps

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Maps oferece um recurso que permite que você veja a scooter elétrica mais próxima disponível (ou e-scooter, como você preferir chamá-la).

O Google até anunciou recentemente uma integração com a Spin de propriedade da Ford , tornando mais fácil para você encontrar e-scooters Spin. Mas a Spin não é a única parceira de e-bike a se integrar ao Google. Ao longo dos anos, o Google Maps também adicionou a capacidade de localizar scooters elétricos do Lime.

Qualquer pessoa que usa o Google Maps pode ver a e-bike ou e-scooter mais próxima disponível em tempo real, incluindo quanto tempo levará para caminhar até a scooter elétrica, bem como o alcance da bateria e o tempo de chegada previsto. Por exemplo, ao procurar direções, o Google Maps pode localizar Spin e-scooters em 84 cidades e campi nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Espanha.

Aqui está o que você precisa fazer:

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel do Google Maps. Digite seu destino. Toque no ícone de transporte público para ver a opção de e-scooter disponível mais próxima. Selecione a opção desejada. Você será direcionado para o aplicativo do fabricante da e-scooter.

As scooters da Spin aparecerão no Google Maps quando você selecionar a opção de bicicleta depois de consultar as direções para um local específico. Eles também aparecerão na guia de transporte público. Se você selecionar uma bicicleta Spin, será redirecionado para o aplicativo Spin (ou sua loja de aplicativos para baixar o aplicativo) para pagar e desbloquear o veículo. Você pode alugar uma scooter elétrica Spin por $ 1 (mais 15 centavos por minuto).

Para saber se a Spin opera em sua cidade, município ou campus, consulte este guia .

Mas também, lembre-se: para quem deseja mais opções de e-scooters, o Google Maps também mostra scooters Lime em mais de 100 cidades. Acesse aqui para ver se o Lime está disponível atualmente em sua área. Semelhante ao Spin, o ícone do Lime aparecerá na seção de bicicletas do Google Map ao planejar uma viagem - mas apenas no aplicativo móvel, não no aplicativo para desktop. Você também precisará do aplicativo Lime para pagar e desbloquear um veículo.

