(Pocket-lint) - O Google desenvolveu o serviço itzs Google One no outono passado com uma vantagem de rede privada virtual projetada para proteger sua privacidade online enquanto você estiver em trânsito. Agora, está expandindo o recurso internacionalmente, incluindo o Reino Unido.

Se você for assinante do Google One, poderá obter acesso à VPN do Google dentro do aplicativo Google One. No entanto, você precisa assinar pelo menos o plano Google One de 2 TB. O Google disse que você pode aproveitar a VPN enquanto usa qualquer aplicativo no seu telefone. Melhor ainda, se você configurou o compartilhamento familiar com o Google One, outras cinco pessoas também podem acessar a VPN. Lembre-se de que a maioria dos serviços de VPN móvel de qualidade pode custar até US $ 15 por mês.

O serviço VPN do Google está disponível nos EUA, bem como em sete novos países em 11 de agosto de 2021. Esses incluem o Reino Unido, México, Canadá, França, Alemanha, Espanha e Itália, conforme notado pela primeira vez pelo 9to5Google . Existem algumas limitações, como a de que você só pode usar o serviço em um dos países com suporte. O Google disse: "Você não conseguirá se conectar à VPN pelo Google One se estiver viajando para um país sem suporte".

Além disso, a VPN do Google One não permite que você acesse o conteúdo de um país ou região diferente atribuindo um endereço IP desse local. Em vez disso, ele “atribuirá a você um endereço IP com base em seu país atual para que os sites possam mostrar o conteúdo certo para sua região”.

Finalmente, a VPN Google One ainda está disponível apenas em dispositivos Android. Supostamente, ele chegará ao iOS, Windows e Mac em algum momento.

