Em breve, o Google One poderá incluir um pacote com desconto do Google Play Pass

(Pocket-lint) - Sua assinatura do Google One pode ficar ainda melhor com a adição de um pacote com desconto com o Google Play Pass .

O Google One geralmente oferece armazenamento extra para aplicativos como Google Drive e Google Fotos. Embora a assinatura do Google One também tenha benefícios adicionais, como acesso direto ao suporte do Google, proteção VPN, devolução de crédito em compras na Google Store e muito mais.

No futuro, a assinatura do Google One pode incluir ainda mais. 9 a 5 O Google relata que, durante uma análise de APK, descobriu dicas de que você poderá adicionar um pacote do Google Play Pass à sua assinatura.

O Play Pass dá aos usuários acesso a aplicativos e jogos premium. Ele desbloqueia conteúdo pago de outra forma e garante que eles sejam livres de anúncios e também não tenham compras extras ocultas. O Play Pass custa normalmente $ 4,99 / $ 4,99 por mês e pode ser compartilhado com os membros da família, mas este novo pacote pode torná-lo mais acessível.

Os dados parecem sugerir que o pacote oferecerá aos usuários um desconto percentual nos planos combinados. O preço também está definido para começar em US $ 1,99 / £ 1,99 por mês, incluindo 100 GB de armazenamento com a opção de upgrade para planos de 200 GB ou 2 TB.

Ainda não está claro quando esse pacote será lançado, mas é bom ver o Google se esforçando para melhorar sua oferta.