O Google Maps no iOS está finalmente obtendo integração com o modo escuro

(Pocket-lint) - Em breve, o Google Maps no iOS finalmente receberá integração para o modo escuro, que a Apple estreou no lançamento do iOS 13.

A empresa descreveu em um post de blog que o novo recurso será lançado para usuários do Maps nas próximas semanas, o que significa que aqueles que gostam de usar o modo escuro em seu iPhone ou iPad logo verão automaticamente o aplicativo seguir o exemplo.

Para ativar o recurso, tudo o que você precisa fazer é garantir que o modo escuro esteja ativado nas configurações do iOS. Para fazer isso, vá para Configurações, toque em Tela e brilho e mude a aparência do seu dispositivo para Escuro ou Automático.

Mudar para Automático permitirá que o Google alterne entre fundos claros e escuros e corresponda às suas configurações, que podem ser definidas para uma programação personalizada ou seguir os horários do nascer / pôr do sol.

Curiosamente, a integração também não é a única coisa que o Google adicionou ao Maps no iOS.

Os widgets na tela inicial do iOS agora serão suportados, com duas opções diferentes para escolher. Um permite que os usuários vejam as condições do tráfego perto deles, enquanto o outro é um atalho para a função de pesquisa do Maps e locais salvos.

O compartilhamento de localização ao vivo via Google Maps também chegará ao iOS, permitindo aos usuários do iMessage um atalho fácil para que amigos e familiares saibam exatamente onde estão.

Tal como acontece com o recurso de compartilhamento de localização ao vivo proprietário do WhatsApp, isso é compartilhado por uma hora por padrão, mas também pode ser estendido por até três dias. Para usá-lo, basta tocar no ícone do Google maps no iMessage.