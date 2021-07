Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para aqueles de vocês que possuem um telefone Android e também usam emojis prolificamente em suas conversas, podem ficar felizes em saber que o Google está redesenhando 992 de seus designs de emojis para torná-los mais "universais, acessíveis e autênticos", a empresa anunciado em uma postagem do blog.

Embora o Google tenha ido em frente e alterado centenas de emojis, nenhum deles é muito diferente ou alucinante.

Google

O emoji da torta, por exemplo, passou de uma fatia típica de torta de abóbora americana (o que é bom para os americanos, mas possivelmente com aparência de torta para os britânicos) para um símbolo mais universal de uma torta completa (que todos deveriam reconhecer imediatamente). Em outros casos, no entanto, o emoji foi apenas ligeiramente ajustado. Por exemplo, a tesoura agora tem uma borda mais afiada e carros e táxis agora têm proporções atualizadas. O emoji da máscara facial, por sua vez, agora mostra um rosto com os olhos abertos, para evitar a percepção de que o usuário da máscara está doente.

Google

Como você pode ver, todas essas mudanças são sutis.

Os novos designs chegarão neste outono junto com o Android 12, mas também chegarão aos aplicativos do Google - como Gmail, Chrome OS, Google Chat e YouTube Live Chat - em julho de 2021. O Google disse que seu emoji atualizado estará disponível em versões mais antigas do Android com aplicativos que usam sua camada de compatibilidade Appcompat.