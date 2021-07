Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Desde o início da pandemia COVID-19, os usuários gratuitos do Google Meet com contas pessoais do Gmail podiam usar chamadas em grupo sem limites de duração. No entanto, esse privilégio expirou no início de julho, e agora, o Google lançou discretamente uma nova limitação.

Lembre-se de que o Google Meet se tornou disponível para todos os usuários em abril de 2020 e, na época, o Google disse que removeria o limite de 60 minutos para chamadas até 30 de setembro de 2020. Posteriormente, estendeu esse prazo para chamadas em grupo para 31 de março de 2021 e depois, novamente em 30 de junho de 2021. O Google não renovou o benefício em julho. Em vez disso, está dizendo aos usuários do Gmail gratuitos que as chamadas em grupo com "três ou mais participantes" são limitadas a 60 minutos. Em cerca de 55 minutos, todos na chamada receberão uma notificação sobre o encerramento da chamada.

Se você quiser estender a chamada, o anfitrião precisará atualizar sua conta do Google, como o nível individual de espaço de trabalho de US $ 9,99 por mês que acaba de ser lançado em cinco países. Também é importante observar que os usuários com contas pessoais do Google estão limitados a no máximo 100 participantes em uma videochamada. Você pode ver a lista completa de benefícios e limitações das videochamadas do Meet aqui .

Lembre-se de que as chamadas individuais ainda podem durar até 24 horas em contas gratuitas e corporativas. Para mais informações sobre o Google Meet, consulte nosso guia:

Melhores aplicativos para iPad: o melhor guia Por Maggie Tillman · 14 Julho 2021