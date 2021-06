Vistas estranhas e maravilhosas capturadas pelo Google Earth

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mundo é um lugar maravilhoso e com o Google Earth, você pode viajar quase todo o globo em um piscar de olhos.

Fazer isso também pode ser realmente revelador, pois há todos os tipos de lugares que, quando vistos de cima, assumem um novo significado ou visão.

Reunimos alguns dos locais mais interessantes que você pode visitar.

The Badlands Guardian

Quando visto de cima, há um certo local em Alberta, Canadá, onde a formação natural da terra se parece com o rosto de uma pessoa.

Essa pessoa parece estar ouvindo música com fones de ouvido (na verdade, uma estrada e um poço de petróleo) e olhando pensativamente para longe.

Edifício em forma de suástica na Califórnia

Historicamente, o símbolo da suástica era um símbolo religioso da divindade e espiritualidade. Mas quando os nazistas o adotaram como seu símbolo durante a 2ª Guerra Mundial, ele assumiu um novo significado.

Em 2008 , os usuários do Google Earth descobriram este prédio em Coronado, Califórnia, e a Internet ficou indignada. Acontece que este complexo é um prédio da Marinha dos Estados Unidos que foi construído originalmente em 1967. O prédio evoluiu com o tempo e acabou se tornando o que é hoje.

A Marinha concordou em fazer algo a respeito e camuflar sua forma depois que a descoberta na Internet gerou polêmica.

Lago do Sangue (Lago Vermelho)

Nos arredores de Bagdá, no Iraque, há um lago vermelho brilhante que parece feito de sangue.

Quando foi detectado pela primeira vez, sugeriu-se que era causado por matadouros locais que despejavam resíduos nos canais, mas acredita-se que seja mais provável que seja causado pela poluição.

De qualquer forma, é uma curiosidade.

Cemitério de aviões

Localizada nos arredores de Tucson, Arizona, fica a Base da Força Aérea Davis-Monthan. Esta base é o último local de descanso de milhares de aviões militares obsoletos.

Dê uma olhada no modo 3D do Google Earth e você verá todos os tipos de aviões quebrados.

A maior fazenda solar do mundo

Esta é a maior fazenda solar do mundo localizada na Índia. Abrange 14.000 acres de terra e produz 2,25 GW de energia.

Esta região da Índia é conhecida por sua alta temperatura e clima rico em energia solar, tornando-a perfeita para tal instalação.

Cavalo Branco Uffington

Este é o Uffington White Horse , uma figura pré-histórica esculpida nas colinas do interior da Inglaterra em Oxfordshire.

O cavalo é formado por trincheiras profundas cheias de giz. Diz-se que a obra de arte na encosta tem pelo menos 3.000 anos.

Cada vez que vemos essa vista, nos perguntamos como os criadores originais sabiam o que estavam fazendo quando não tinham a vantagem de uma vista aérea tão detalhada.

O Triângulo Gigante

Em Wittmann, Arizona, existe um triângulo gigante inexplicavelmente localizado fora da cidade. A coisa é enorme e parece que pode ser o sinal do Super-homem para seu povo esculpido na terra.

Infelizmente, é apenas um campo de aviação abandonado . Parece muito legal visto de cima.

Uma floresta em forma de guitarra

Em parte da região fértil da Argentina, existe um determinado trecho de terra onde um fazendeiro cultivou uma floresta em forma de guitarra em memória de sua esposa.

Pedro Martin Ureta e seus quatro filhos começaram a plantar 7.000 árvores para criar um formato magnífico de violão. Formada por ciprestes e eucaliptos, o resultado final é brilhante quando visto de cima. Uma homenagem maravilhosa à senhora que inspirou a ideia .

Lago em forma de coração

Esta magnífica propriedade privada localizada em Columbia Station, Ohio, possui um lago sério e romântico em forma de coração.

Bonitinho.

Alvo gigante

Nas profundezas de Nevada, há um alvo gigante aparentemente pintado no chão.

Acredita-se que essa coisa gigante seja provavelmente um alvo de calibração de fotos aéreas . Esses tipos de marcas aparecem em todos os Estados Unidos e foram usados para calibrar, focar e testar equipamentos fotográficos aéreos durante as décadas de 1950 e 1960.

Whipsnade White Lion

Do lado de fora do Zoológico de Whipsnade, há um enorme leão cortado na encosta da colina, criando outra magnífica obra de arte em giz no interior da Inglaterra.

Esta é uma das várias figuras de colina espalhadas pelo país. O leão é um dos mais novos datando de apenas 1931. Enquanto os outros datam de séculos.

Lagoas de potássio

Esta paisagem maravilhosamente colorida é conhecida como Potash Ponds . São minas que são utilizadas na criação de diferentes fertilizantes.

As lagoas aparecem assim devido à composição química das águas. Com o sulfato de cobre sendo usado para prevenir o crescimento de bactérias e algas, o resultado é um brilho azul convidativo semelhante aos oceanos mediterrâneos.

Coca Cola

No Chile, você encontrará o maior logotipo da Coca-Cola do mundo .

Este monumento ao capitalismo foi originalmente construído há algumas décadas para comemorar os 100 anos da marca (desde que atualizado para 125 anos).

O chamado geo-sinal foi criado com 70.000 garrafas vazias de Coca-Cola para torná-lo grande o suficiente para ser visto do espaço .

Estrutura de Richat

Esta é a Estrutura Richat, também conhecida como Olho do Saara. É uma área de erosão geológica com rocha sedimentar exposta e camadas de formações ígneas.

A erosão criou uma vista magnífica, particularmente boa vista de cima.

Uma piscina em um rio

Em Berlim, no rio Spree, há uma piscina . Mas não qualquer piscina, uma piscina construída sobre um rio.

Estranho, maravilhoso e um pouco selvagem?

Logotipo da Mattel

Em El Segundo, Califórnia, fica a sede global da Mattel . O prédio visto aqui é bem magnífico, mas o logotipo da Mattel estampado no chão é ainda mais impressionante.

Visto pelo Google Earth, é tão bom quanto.

Memorial do deserto do vôo 772 da UTA

Em 1989, O vôo 772 da UTA com destino a Paris foi explodido por terroristas líbios enquanto sobrevoava o deserto do Saara. Todos a bordo foram mortos.

Os restos do avião foram espalhados pelo deserto abaixo e em seu lugar, um memorial foi construído . Esse memorial consistia em um círculo de pedra escura cercado por 170 espelhos quebrados para representar aqueles que morreram. É um memorial comovente para aqueles que passaram. Anos atrás, era claramente visível do céu, mas agora foi desgastado pelo passar do tempo e pelas areias do deserto.

Cratera do Meteoro Barringer

A cratera do meteoro Barringer é uma das muitas crateras de meteoros na Terra. Diz-se que tem 50.000 anos, 560 pés de profundidade e uma bela vista.

Certamente é impressionante quando visto do céu.

Escrito por Adrian Willings.