Como fazer com que o aplicativo Telefone do Google anuncie quem está ligando para você

(Pocket-lint) - O Google atualizou o aplicativo Google Phone com um novo recurso: anúncio de identificação de chamadas. Com habilitado, o aplicativo pode anunciar quem está ligando quando o telefone toca. O recurso, descoberto pela primeira vez pelo 9to5Google , agora está sendo lançado. Veja como configurá-lo quando estiver disponível para você.

Ao configurar o anúncio de identificação de chamadas no aplicativo de telefone do Google, você pode decidir se deseja anunciar quem está ligando sempre que o telefone toca, apenas quando você está usando um fone de ouvido, ou nunca, de acordo com o 9to5Google. Para habilitar o novo recurso, siga estas etapas:

Abra a versão mais recente do aplicativo Google Phone Vá para Configurações> Anúncio de identificação de chamadas. "Anunciar ID do chamador" será desabilitado por padrão. Selecione-o e escolha entre: Sempre

Somente ao usar um fone de ouvido

Nunca

Parece que está sendo implementado para usuários que falam inglês nos EUA. Entramos em contato com o Google para obter uma confirmação sobre se chegará ao Reino Unido.

Observação: se você não atualizou o aplicativo Google Phone, verifique a Play Store e certifique-se de fazer isso, ou talvez você ainda não veja o recurso disponível.

Simplificando, é um recurso de acessibilidade que pode ajudar as pessoas com deficiência visual a determinar facilmente quem está ligando para elas.

Confira o hub de suporte de identificação de chamadas do Google . A empresa ainda não o atualizou com o novo recurso, embora suspeitemos que o fará em breve.

Escrito por Maggie Tillman.