(Pocket-lint) - A capacidade de acessar mensagens de bate-papo diretamente do Gmail agora está disponível para mais usuários. O Google apresentou o recurso pela primeira vez no ano passado para usuários do Google Workspace, mas agora está disponível para a maioria dos usuários do Gmail no iOS, Android e na web. No entanto, ainda é um recurso de teste e você deve habilitá-lo.

O chat é o sucessor do Google para o Hangouts. Ele está disponível como um aplicativo separado. Mas, se você tende a viver no Gmail todos os dias para o trabalho ou apenas em sua vida pessoal cotidiana, talvez queira acessar diretamente suas mensagens de bate-papo por meio de uma nova guia no aplicativo móvel do Gmail ou de uma nova barra lateral no lado direito do Gmail Na internet.

O Google planeja integrar o Chat ao Gmail para todos ao redor do mundo, mas o lançamento tem sido lento. Os usuários dos espaços de trabalho tiveram acesso pela primeira vez em julho passado.

Para ativar o recurso de mensagens de bate-papo do Google no aplicativo Gmail, abra o menu lateral e role para baixo até Configurações. Se você tiver várias contas do Gmail, selecione uma e procure “Bate-papo (acesso antecipado)” em Geral. Se você vir, ligue o botão de alternância. Pode ser necessário reiniciar o aplicativo para que o recurso apareça depois.

Se você não vir a alternância de bate-papo no aplicativo móvel, tente ativá-lo por meio da versão do Gmail para desktop. As instruções sobre como fazer isso estão abaixo.

Para ativar o recurso de bate-papo do Google no Gmail na web, vá para a página Configurações e selecione Bate-papo do Google no menu Bate-papo. Você verá uma barra lateral para seus bate-papos e salas no lado direito da caixa de entrada do Gmail. Além disso, após reiniciar o aplicativo Gmail, o botão de ativação / desativação para ativá-lo para celular deve aparecer em Configurações.

Confira o hub de suporte do Google para o Bate-papo do Google ou consulte nosso guia no Google Meet e no Bate-papo do Google aqui.

Escrito por Maggie Tillman.