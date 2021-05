O armazenamento ilimitado do Google Fotos termina em 1º de junho: aqui está o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou em novembro de 2020 que estava mudando a forma como o backup do Google Fotos funcionaria, o que significa que qualquer pessoa que usar o serviço precisa tomar nota.

A mudança acontecerá em 1º de junho de 2021, portanto, se você quiser aproveitar o armazenamento gratuito antes que a mudança aconteça, informe-se agora.

A grande mudança é que as fotos enviadas em "Alta qualidade" não terão mais armazenamento ilimitado.

O Google Fotos oferece duas opções de backup - a primeira é "Qualidade original", que sempre foi contabilizada em sua cota, a segunda é "Alta qualidade", que é um formato compactado e, até 1º de junho, era ilimitado.

A mudança é que, a partir de 1º de junho, os novos uploads de imagens de "alta qualidade" contarão para o armazenamento permitido em sua Conta do Google. São 15 GB como padrão, com opções para comprar mais armazenamento por meio do programa Google One .

Tudo o que você tiver no Google Fotos, enviado antes de 1 de junho de 2021, permanece gratuito. Portanto, se você já fez upload de muitas fotos de "alta qualidade" anteriormente, não receberá uma fatura repentinamente.

Porém, qualquer coisa que você enviar depois de 1º de junho de 2021 contará para o seu espaço de armazenamento.

Não há nada que você realmente precise fazer, além de estar ciente da mudança que está acontecendo.

Sim, se você tem algumas imagens que deseja no Google Fotos que ainda não foram armazenadas lá, agora é a hora de movê-las para "Alta qualidade" antes que a mudança chegue. Isso pode incluir imagens que você tem seu PC que você deseja mover para o Google Fotos antes de a restrição entrar em vigor.

Você pode encontrar mais detalhes sobre o aplicativo de computador Back and Sync aqui.

Eles sempre contaram para seu limite de armazenamento, a menos que você os tenha enviado de um Pixel, Pixel 2 ou Pixel 3, que ofereceu armazenamento ilimitado do Google Photo quando esses dispositivos foram lançados. Aqueles que estão protegidos no Google Fotos, sempre terão "Qualidade Original" e não contarão contra seus limites.

Se você usa qualquer outro tipo de telefone Android, todas as suas imagens de "Qualidade Original" contam contra o seu armazenamento limitado. Você pode querer mudar para "Alta qualidade" para economizar espaço, a menos que você realmente precise dessas imagens não compactadas.

sim. Os smartphones Pixel ainda terão backup de "alta qualidade" ilimitado para o Google Fotos. Portanto, se você tiver um dispositivo Pixel 1-5, ainda poderá armazenar todas as fotos sem que isso seja considerado seu armazenamento limitado, contanto que você reenviando em "Alta Qualidade".

Se você deseja verificar o que está fazendo atualmente, abra o aplicativo Google Fotos no seu telefone e toque no ícone da sua Conta do Google no canto superior direito.

Isso lhe dará um snapshop do armazenamento da sua Conta do Google. Toque na barra e você passará pelas configurações de backup e sincronização. Na parte inferior da página, você pode encontrar o "tamanho do upload", onde você pode alterar as configurações de qualidade.

Você também pode comprar armazenamento aqui se decidir que é hora de obter mais armazenamento do Google.

Se você estiver usando o aplicativo Backup e sincronização em seu PC, poderá encontrar as configurações nas preferências do aplicativo.

Se você sempre usou "Qualidade original" e deseja reduzir essas imagens para "Alta qualidade" para reduzir o espaço de armazenamento que está usando, existe a opção no Google Fotos para fazer isso.

Acesse as configurações do Google Fotos em seu navegador em photos.google.com/settings e você verá a opção "Recuperar armazenamento". Isso compactará as imagens que você já possui no Google Fotos, convertendo-as em "Alta qualidade".

Há algo a se notar aqui: este processo não pode ser revertido, uma vez que você pressiona esse botão, o Google irá desligar e compactar essas imagens, então se houver algo de que você precisa na mais alta qualidade, você precisará ter certeza de não perder naquela.

Novamente, tudo o que foi enviado de um Pixel 1, Pixel 2 ou Pixel 3 em "Qualidade Original" durante o período em que foi oferecido como ilimitado, não será compactado: não conta para o seu armazenamento, então o Google venceu t tocá-lo.

Escrito por Chris Hall.