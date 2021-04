Como ensinar o Google Assistente a dizer seu nome corretamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Assistente alguma vez pronunciou seu nome errado? Em caso afirmativo, você pode ficar feliz em saber que está prestes a melhorar na pronúncia.

Na postagem do blog , o Google anunciou novos recursos para seu assistente de voz. A maior mudança, no entanto, é a capacidade do Google Assistente de aprender a pronunciar corretamente seu nome. Tudo que você precisa fazer é apenas dizer em voz alta. Antes, você tinha que soletrar da maneira que queria que seu nome fosse pronunciado.

Abra o app Google Home e acesse seu perfil no canto para acessar as configurações do Assistente. De lá:

Pesquise as configurações de Apelido e selecione-o. Certifique-se de que seu nome esteja escrito corretamente no topo do menu Apelido. Se não estiver, clique no ícone de lápis e digite seu nome manualmente. Role para baixo e selecione Gravar seu próprio. Em seguida, será solicitado que você registre seu nome conforme está escrito. O Google Assistente pronunciará seu nome conforme solicitado.

Se não funcionar direito, fique à vontade para gravar seu nome novamente. Como alternativa, selecione Padrão ou Soletrar como formas para o Assistente aprender seu nome.

O Google disse que a nova opção "grave seu nome" para ensinar o Google Assistente a pronunciar seu nome deve ser lançada até o final de abril de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.