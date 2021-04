O que é FLoC e como ele mudará a navegação no futuro?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tradicionalmente, quando você navega na web, sua atividade é rastreada por cookies. Simplesmente cookies são bits de dados, baixados para o seu dispositivo e usados para rastrear seus movimentos pela web.

É assim que você vê anúncios em vários sites personalizados e relevantes aos seus interesses. Os cookies, portanto, aumentam a probabilidade de você comprar e garantem a exibição de anúncios relevantes.

No entanto, eles têm algumas preocupações com a privacidade - com os cookies de terceiros sendo amplamente considerados como sabendo muito sobre você e seus hábitos.

A Aprendizagem federada de coortes do Google é uma tecnologia de preservação de privacidade projetada para substituir cookies de terceiros para tornar seus dados anônimos. Mas como? Leia mais para descobrir.

Aprendizagem federada de coortes (FLoC para breve) é um compromisso do Google para eliminar cookies de terceiros e substituí-los por algo mais anônimo.

FLoC ainda é uma tecnologia de publicidade, mas em vez de rastrear seu movimento individual na web, ele foi projetado para agrupar o usuário em grandes grupos com base no interesse.

A ideia aqui é agrupar os usuários e manter o histórico da web de um usuário individual privado no navegador.

O Google afirma que "... os anunciantes podem esperar ver pelo menos 95% das conversões por dólar gasto em comparação com a publicidade baseada em cookies." Em outras palavras, que o sistema ainda é eficaz, mas também oferece maior privacidade para o usuário.

Com a tecnologia implementada, seu navegador (atualmente apenas o Chrome) usará algoritmos de aprendizado de máquina para trabalhar o agrupamento com base nos sites que você visita.

A única informação que é carregada é o grupo ao qual você está atribuído com base nos sites que você visita. O agrupamento de coorte pode mudar ao longo do tempo conforme seus hábitos de navegação mudam, mas seus dados ainda permanecerão privados.

Todos os sites que você visita quando não está navegando no modo de navegação anônima serão incluídos no cálculo da coorte para estabelecer seu grupo relevante.

Dentro desses grupos, haverá milhares de outros usuários com interesses semelhantes. Embora seja importante notar que a orientação diz que coortes que possam revelar categorias sensíveis, como raça, sexualidade ou histórico médico, serão impedidas de serem usadas. O que, mais uma vez, deve proteger a privacidade dos usuários finais, mas também evitar agrupamentos inadequados.

Os anunciantes usarão seu agrupamento para veicular anúncios relevantes.

FLoC está chegando como parte de novas versões do Chrome. Com o lançamento do Chrome 90, incluindo controles para o chamado Privacy Sandbox, que dá aos usuários o controle das configurações, mas mais virá no futuro também.

A orientação oficial e o explicador no FLoC observam que existem alguns casos em que a tecnologia pode ser abusada e os dados do usuário revelados.

É observado que:

"Sites que conhecem as PII de uma pessoa (por exemplo, quando as pessoas se inscrevem usando seu endereço de e-mail) podem registrar e revelar sua coorte. Isso significa que as informações sobre os interesses de um indivíduo podem eventualmente se tornar públicas."

Diz-se que isso é menos problemático do que atualmente, onde seu histórico de navegação exato pode estar vinculado ao seu endereço de e-mail ou outras informações de identificação pessoal, mas ainda não é o ideal.

DuckDuckGo não pensa muito sobre os planos do Google e concorda com a Electronic Frontier Foundation (EFF) que o FLoC é ruim para a privacidade .

O mecanismo de busca do DuckDuckGo está bloqueando FLoC por padrão, a empresa também tem uma extensão do Chrome para ajudá-lo a bloquear FLoC se você estiver preocupado com isso.

A Electronic Frontier Foundation (EFF) criou um site chamado Am I FLoCed? Que foi projetado para informar se o seu navegador Chrome foi transformado em uma cobaia para o Aprendizado Federado de Coortes e para informá-lo qual é o seu ID de Coorte.

O tempo dirá como a web como um todo o aceita.

