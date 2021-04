Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma atualização adicionou uma série de novos recursos ao Google Assistente , incluindo a capacidade de localizar o telefone do usuário e fornecer rotinas aprimoradas.

A atualização mais recente, que agora está sendo lançada para smartphones e dispositivos domésticos inteligentes com o Google Assistant, significa que os usuários agora podem encontrar aparelhos Android e iPhone perdidos.

Ao dizer simplesmente "Ok Google, encontre meu telefone" para um alto-falante ou tela do Google Nest , o Assistente pode localizar o dispositivo, enviar uma notificação e acionar um toque personalizado - mesmo se o dispositivo estiver em Não perturbe .

Observe que, para que o recurso funcione no iPhone, os usuários precisarão ativar as notificações e os Alertas críticos para o aplicativo Google Home.

Não é a única maneira que o Google Assistente está melhorando para dispositivos domésticos. As rotinas estão sendo consideravelmente reforçadas, com a automação do nascer e do pôr do sol agora disponível globalmente. No app Google Home, os usuários agora podem definir, por exemplo, definir uma luz inteligente específica e uma ação inteligente da cortina para ativar quando o Assistente reconhecer que o sol se pôs.

Essas rotinas agora podem ser adicionadas à tela inicial do Android, com o aplicativo também sugerindo o que o Google está chamando de rotinas prontas. Basicamente, são apenas recomendações que incluem frases como Diga-me se minha bateria estiver fraca ou O que aconteceu hoje na história.

Em uma atualização incremental final, o Google Duplex - a tecnologia que alimenta um recurso que permite que a IA do Google faça ligações - também está ficando melhor na navegação de pedidos de comida online.

Os usuários agora podem pesquisar um restaurante parceiro por meio do Google app (no Android) e ter o processo gerenciado pelo Assistente.

Ao selecionar Pedido online, fazer um pedido e finalizar a compra, o assistente inteligente pode navegar automaticamente no site, preencher os dados de contato e pagamento (salvos no Google Pay e Preenchimento automático do Chrome) e concluir o processo.

O Google indica que as melhorias estarão disponíveis nos restaurantes participantes ainda este ano nos Estados Unidos, embora os outros aspectos da atualização detalhada acima devam chegar aos smartphones e dispositivos Google Nest em breve.

A única coisa que não está clara neste estágio é se os alto-falantes e monitores do Google Assistente de terceiros poderão acessar os novos recursos, já que apenas os dispositivos Google Nest são especificados. Vamos atualizar esta história se recebermos notícias.

Escrito por Conor Allison.