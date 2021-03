Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Assistente pode ganhar um recurso potencialmente muito útil chamado Memória. Supõe-se que seja uma maneira perfeita de salvar praticamente qualquer coisa em uma espécie de armário digital, incluindo artigos, imagens, notas, lembretes e muito mais.

O 9to5Google foi o primeiro a identificar o recurso, que atualmente está em teste para os funcionários do Google. Embora o Google Assistente já tenha um recurso de memória para salvar informações, sua nova versão parece uma atualização extensa. Ele ainda vem com uma nova barra de menu principal na visualização instantânea diária do Assistente. Você poderá salvar quase tudo e o Memory permitirá que você pesquise tudo o que salvou.

De acordo com 9to5Google, Memory pode salvar estes itens: artigos, livros, contatos, eventos, voos, hotéis, imagens, filmes, música, notas, lugares, listas de reprodução, produtos, receitas, lembretes, restaurantes, capturas de tela, remessas, programas de TV, vídeos e sites. Você poderá usar um comando do Google Assistente ou um atalho da tela inicial para salvar itens na memória e pode marcá-los por categorias.

A memória pode incluir automaticamente informações contextuais para tudo o que você salvar, como URLs e locais. Por exemplo, se você salvar um filme para assistir, pode incluir um trailer. E qualquer item do Google que você salvar, como um documento do Google ou arquivo do Drive, receberá cartões de visualização personalizados. Lembre-se de que o Memory ainda está em teste e o Google não confirmou o recurso - muito menos quando será lançado.

Escrito por Maggie Tillman.