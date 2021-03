Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O YouTube anunciou oficialmente seu clone TikTok .

Chamado de YouTube Shorts , ele será lançado em beta nos Estados Unidos em 18 de março de 2021, após vários meses de testes na Índia. Basicamente, ele permite que os criadores juntem clipes rapidamente e adicionem faixas de música de "mais de 250 selos e editoras". Também inclui uma ferramenta de legendagem. E, como o TikTok , os usuários podem passar por um feed infinito de vídeos curtos, se inscrever em criadores navegue por hashtags e sons.

Eles também podem remixar faixas de áudio de outros vídeos. Se você pensou que estávamos brincando sobre ser um imitador do TikTok, pense novamente. Até a interface se parece com o TikTok. A principal diferença, no entanto, é que o YouTube Shorts não é um aplicativo independente. Ele é encontrado em um novo carrossel na guia inicial do aplicativo do YouTube para celular. O YouTube também está considerando uma guia Shorts no aplicativo do YouTube para um acesso mais rápido.

O YouTube Shorts está perdendo a capacidade de responder a outros vídeos, bem como os recursos de "dueto" ou "costura" que o TikTok popularizou. E, embora Shorts tenha sua própria versão da página For You do TikTok, um feed algorítmico de vídeos exibidos automaticamente, falta uma maneira de você ver um feed de vídeos com curadoria especificamente daqueles que você assinou. No TikTok, isso é chamado de página a seguir.

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 18 Março 2021

Não há como evitar: o YouTube Shorts está tentando se recuperar e ainda há um longo caminho a percorrer antes de tentar realmente rivalizar com o TikTok.

Talvez seu principal ponto forte seja o fato de estar ligado ao YouTube, um dos aplicativos de compartilhamento de vídeo mais populares de todos os tempos. No lançamento, os criadores podem começar a criar um curta de videoclipes para músicas licenciadas. Mais tarde, a empresa planeja permitir que os usuários remixem o som de qualquer vídeo do YouTube para usar em curtas. (Os usuários do YouTube poderão optar por sair, no entanto, se não quiserem que seu áudio seja usado.)

Shorts devem estar disponíveis para todos nos Estados Unidos nas "próximas semanas".

Escrito por Maggie Tillman.