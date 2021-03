Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você estiver em um bate-papo por vídeo em grupo do Google Meet em uma tela grande, como um desktop ou laptop, você conhecerá o familiar layout de blocos que mostra vários participantes ao mesmo tempo. Esse recurso não estava totalmente disponível para chamadores em smartphones, no entanto, até agora.

O Google está lançando a visualização em bloco para usuários móveis do Google Meet. Curiosamente, ele está chegando primeiro aos dispositivos iOS, com os dispositivos Android "chegando em breve". Portanto, em vez de se concentrar em um chamador por vez durante uma videochamada em grupo, o Google Meet agora mostrará mais participantes. Em uma captura de tela do recurso, o Google mostra oito blocos para oito chamadores, com uma bolha na parte inferior indicando participantes adicionais.

Pode parecer um recurso muito pequeno, mas é importante devido à época, e talvez um que deveria ter sido lançado meses atrás, no início desta pandemia que já dura um ano e continua crescendo. Ele permite que as pessoas tenham a oportunidade de participar de uma aula, reunião ou ser virtualmente social com a capacidade de ver todos - tudo diretamente de seus smartphones. Nenhum laptop ou desktop ou tela grande necessária.

Para uma comparação de como o Google Meet se compara a outros serviços de videoconferência, nomeadamente Zoom e Microsoft Teams, consulte o nosso guia.

Escrito por Maggie Tillman.