Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você já transmitiu um vídeo do YouTube para uma TV conectada ao Chromecast, você sabe que ao fazer isso carrega um player de vídeo com o nome do canal, contagem de visualizações e data. Este jogador tem a mesma aparência há anos. Mas, de acordo com um novo relatório, o Google pode estar testando uma nova experiência para o jogador.

9to5Google notou que alguns usuários do Reddit começaram a ter uma experiência que começa com um controle remoto aparecendo no aplicativo móvel do YouTube. O player que aparece na TV conectada ao Chromecast não exibe apenas informações básicas do canal; ele permite que os usuários alterem a resolução, legendas ocultas, acesso a “estatísticas para nerds” e até mesmo adicionar novos vídeos à fila.

Antes, quando um vídeo era concluído, você era levado de volta à tela inicial “Pronto para assistir” com instruções. Agora, os usuários relatam que há uma tela inicial com sugestões do que assistir a seguir, assim como na Android TV. Dito isso, o 9to5Google informou que o novo aplicativo do YouTube para a experiência do Chromecast está em testes e agora desapareceu para os usuários. Não foi capaz de replicá-lo.

Em outras palavras, não está claro se a nova experiência do player do YouTube para usuários do Chromecast será implementada de forma mais ampla, mas vamos mantê-lo atualizado.

Escrito por Maggie Tillman.