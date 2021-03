Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google planeja reduzir algumas de suas práticas de publicidade direcionada, prometendo não “rastrear” os usuários na Internet depois que terminar o suporte para cookies no Chrome no início de 2022.

Em uma postagem no blog , o Google disse que só usará “tecnologias de preservação da privacidade” que impedem o rastreamento e, ao mesmo tempo, fornecem resultados para anunciantes e editores. Lembre-se de que o Google anunciou há mais de um ano que encerrará o suporte para cookies de terceiros em seu navegador Chrome dentro de dois anos. Mas ainda é questionado se usará outras maneiras de “rastrear” usuários na web.

"Continuamos a ter dúvidas sobre se o Google se juntará a outros na indústria de tecnologia de publicidade que planejam substituir cookies de terceiros por identificadores de nível de usuário alternativos", explicou o Google. "Hoje, estamos deixando explícito que, uma vez que os cookies de terceiros sejam eliminados, não construiremos identificadores alternativos para rastrear indivíduos enquanto navegam na web, nem os usaremos em nossos produtos."

Cookies, código que os sites enviam para o navegador do visitante, acompanham uma pessoa conforme ela visita outros sites, com o objetivo de direcionar anúncios e analisar seu desempenho. O Google disse que encerraria o suporte para eles assim que tiver ferramentas de contornar o problema.

O Google até lançou uma iniciativa “Privacy Sandbox” para encontrar soluções que protegem a privacidade. Ela disse que há alguns meses estava "extremamente confiante" sobre algumas das propostas da iniciativa de substituir os cookies e que começará os testes no próximo trimestre. Chamado de Aprendizado Federado de Coortes , ele colocaria as pessoas em grupos com base em comportamentos de navegação semelhantes para direcioná-los.

A nova apreciação do Google por uma web que prioriza a privacidade chega em um momento em que enfrenta uma pressão regulatória crescente em todo o mundo.

Escrito por Maggie Tillman.