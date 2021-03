Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A divisão de IA do Google tem trabalhado para melhorar a qualidade e a confiabilidade das chamadas do Google Duo em conexões de baixa largura de banda.

De acordo com um post no blog do Google AI, um novo codec de áudio, chamado Lyra, foi desenvolvido pela equipe, com o objetivo de compactar a fala em uma taxa de bits mais baixa. A 3 kbps, Lyra usa dados mais baixos do que a maioria dos outros codecs. O Google AI observou que os codecs capazes de operar em taxas de bits comparáveis às de Lyra sofrem de "aumento de artefatos e resultam em uma voz robótica".

Atualmente, o codec de código aberto Opus, o codec mais utilizado para aplicações VOIP, com áudio a 32kbps, pode obter qualidade de voz transparente. Embora o Opus possa ser usado em ambientes com largura de banda mais restrita, mesmo abaixo de 6 kbps, ele começa a demonstrar qualidade de áudio degradada, disse o Google AI. Isso torna o codec Opus menos preferível do que Lyra a 3 kbps.

Para ouvir Lyra e Opus trabalhando dentro do Google Duo, se você se importa como eles se comparam, verifique a postagem do blog do Google AI.

Melhores aplicativos para iPad: o melhor guia Por Maggie Tillman · 3 Março 2021

O Google AI disse que usou uma combinação de tecnologia de codec existente e "avanços no aprendizado de máquina com modelos treinados em milhares de horas de dados" - incluindo falantes em mais de 70 idiomas de bibliotecas de código aberto - ao trabalhar no Lyra. A equipe planeja continuar desenvolvendo o codec e espera que ele seja adotado por desenvolvedores e aplicativos além do Google Duo.

Enquanto isso, o Google AI planeja lançar o Lyra (no Google Duo) para aumentar as chamadas de áudio em conexões de largura de banda muito baixa. Não há notícias de quando o novo codec Lyra estará amplamente disponível para usuários do Duo, embora provavelmente seja uma atualização silenciosa em segundo plano.

Se você é um usuário do Google Duo no Android ou iOS com conexões de internet ruins ou não confiáveis, você logo notará uma melhora drástica nas chamadas do Duo, tanto em termos de qualidade quanto de estabilidade. Não está claro quando isso começará a acontecer.

Escrito por Maggie Tillman.