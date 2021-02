Como ativar o novo modo escuro do Google Maps

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou recentemente seis atualizações para usuários do Android, incluindo que o aplicativo do Google Maps está finalmente obtendo um verdadeiro modo escuro chamado tema escuro. Ele está lançando amplamente a opção, que vem testando desde o final de 2020 , e tornando-a facilmente acessível a partir das configurações do aplicativo.

"Hoje em dia, estamos todos sentindo um pouco de fadiga na tela", explicou o Google em uma postagem do blog em 23 de fevereiro de 2021 . "Com o tema escuro no Google Maps em breve se expandindo para todos os usuários do Android globalmente, você pode dar aos seus olhos uma pausa muito necessária e economizar bateria". O Google disse que o novo tema diminui as luzes quando você está navegando e explorando com o Maps e é fácil voltar ao tema normal sempre que desejar.

O Google disse que o novo tema escuro do Google Maps será lançado para usuários do Android "em breve". Quando estiver disponível, veja como você o ativará:

Abra a versão mais recente do aplicativo Google Maps no Android. Vá para as configurações. Toque no ícone do seu perfil na barra de pesquisa do Maps.

Role para baixo até Configurações. Toque no tema. Selecione “Sempre no tema escuro” para ativar o novo modo escuro do Google Maps. Mude sua mente? Basta tocar em “Always in Light Theme” para mudar de volta.

O Google anunciou o tema escuro como parte de um grupo de novos recursos que virão para o Android, incluindo atualizações para o Android Auto , que está recebendo papéis de parede e jogos personalizados. O Android Auto também está recebendo um recurso de tela dividida que coloca o Maps lado a lado com os controles de mídia. O Google também está adicionando atalhos para a tela de inicialização do Android Auto, fornecendo acesso mais rápido a itens como o clima.

Os recursos do Android Auto estarão disponíveis “nos próximos dias” em telefones com Android 6.0 e superior em carros compatíveis.

Escrito por Maggie Tillman.