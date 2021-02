Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou recentemente seis atualizações para usuários do Android , e uma delas é a capacidade de agendar um texto com o Mensagens do Google.

Talvez seja tarde da noite e seu parceiro esteja dormindo, mas você quer pedir a ele para levar o lixo para fora de manhã sem desligar o telefone, ou talvez você precise enviar uma mensagem de texto para seu chefe com um lembrete relacionado ao trabalho, mas não quer bater enviar à 1h. É aqui que o agendamento de uma mensagem de texto é útil.

Veja como agendar um texto usando o próprio aplicativo Mensagens do Google no Android .

O recurso de agendamento de texto do Google é chamado de "envio agendado". Ele funciona no aplicativo Mensagens em telefones Android com Android 7 ou mais recente.

Abra a versão mais recente do aplicativo Mensagens . Inicie uma nova conversa ou insira uma existente. Digite a mensagem que deseja agendar. Não aperte o botão enviar quando a mensagem for composta. Toque e segure o botão enviar. Isso solicita o recurso de envio agendado. Você pode optar por enviar sua mensagem em horários pré-determinados ou quando quiser. Se você optar por configurar sua própria programação, verá um calendário e seletor de horário. Ajuste a data e a hora e clique em "Salvar" quando terminar. Você verá o horário programado acima de sua mensagem com um relógio no botão enviar. Toque no botão de envio do relógio para agendar sua mensagem.

Observação: esse recurso deve funcionar com todos os tipos de textos - SMS, MMS e mensagens de bate-papo.

Certifique-se de que seu telefone está conectado a dados móveis e / ou Wi-Fi quando a mensagem está programada para sair, caso contrário, ela não será enviada.

Escrito por Maggie Tillman.