(Pocket-lint) - O Google assinou um acordo com a News Corp, organização de mídia de propriedade de Rupert Murdoch, para incluir histórias e conteúdo de seus jornais nos Estados Unidos, Reino Unido e outras regiões do mundo.

O Business Insider relata que o gigante das buscas fará pagamentos "significativos" para oferecer conteúdo geralmente escondido atrás de um acesso pago aos usuários do aplicativo Google Notícias gratuitamente.

Isso inclui histórias do The Sun, The Times e The Sunday Times no Reino Unido, e do Wall Street Journal e do New York Post nos Estados Unidos.

O acordo vem enquanto o Google e outros serviços online estão sob pressão para pagar agências de notícias para compartilhar histórias, com o governo australiano debatendo a regulamentação para aplicá-la por lei. Houve rumores de que o Google até mesmo ameaçou retirar sua busca da Austrália se tal legislação fosse implementada.

Nem todo o conteúdo dos jornais da News Corp aparecerá no Google News - será com curadoria.

"Gostaria de agradecer a Sundar Pichai e sua equipe no Google, que mostraram um comprometimento atencioso com o jornalismo que repercutirá em todos os países", disse o presidente-executivo da News Corp, Robert Thomson.

"Esta tem sido uma causa apaixonante para nossa empresa por mais de uma década e estou grato que os termos de troca estão mudando, não apenas para a News Corp, mas para todos os editores."

