(Pocket-lint) - O Google está adicionando recursos de edição exclusivos do Pixel ao Google Fotos. Eles agora são para todos os usuários do Android, mas têm acesso pago. Portanto, se você não possui um Pixel, precisa se inscrever no Google One para usá-los.

As assinaturas do Google One começam em US $ 1,99 por mês. Você pode ver como o serviço de armazenamento em nuvem funciona aqui , mas o plano básico oferece 100 GB de espaço mais os 15 GB de armazenamento gratuito. O Google também oferece vantagens, como recompensas da Google Store ou esses novos recursos de edição do Google Fotos.

"A partir de hoje, estamos trazendo alguns dos recursos de edição atualmente disponíveis no Pixel para membros do Google One como parte de sua associação", anunciou o Google em uma postagem de blog publicada em 11 de fevereiro de 2021. "Esses efeitos transformam seus retratos usando aprendizado de máquina . "

Especificamente, o Google está adicionando ferramentas como o aprimorado Portrait Blur, Portrait Light e Color Pop, que lançou com o Pixel 5 no outono passado. O Google não está removendo as versões gratuitas existentes de Portrait Blur ou Color Pop do Google Photo. Eles ainda funcionarão para todos.

As novas versões para usuários do Pixel e assinantes do Google One simplesmente aproveitam o poder do aprendizado de máquina e o aplicam a fotos mais antigas que não têm dados de profundidade mais recentes. Os usuários do Pixel também terão acesso aos recursos gratuitamente, mesmo que não assinem o Google One.

O Google também oferece filtros alimentados por IA, como uma opção “dinâmica” que aprimora automaticamente o brilho e o contraste e uma “sugestão de céu” que pode ajustar o céu em suas fotos com mais cor e contraste. "Faça suas imagens da hora dourada se destacarem aumentando e ajustando a cor e o contraste no céu com uma das várias paletas inspiradas em amanheceres e entardeceres de tirar o fôlego", explicou o Google.

Lembre-se de que, a partir do próximo mês , o Google está encerrando seu programa de armazenamento gratuito e ilimitado para o Google Fotos.

