O Waze busca animar seu deslocamento diário com a integração do Audible

(Pocket-lint) - O Waze agora pode pertencer ao gigante que é o Google, mas inúmeras pessoas ainda o têm como forma padrão de obter um bom trajeto para uma jornada dirigida. Suas estimativas de tráfego são assustadoramente precisas e sua IU é agradável e alegre.

Ele também vem se integrando constantemente a mais e mais serviços para se tornar mais atraente ao longo dos anos, especialmente reprodutores de música como Spotify e Amazon Music.

Agora está dando uma ligeira curva à esquerda para também adicionar Audible ao seu reprodutor de áudio, permitindo que você acesse e reproduza seus audiolivros perfeitamente dentro de seu aplicativo de navegação.

É simples de fazer - basta acessar seu aplicativo, tocar no ícone de música e selecionar Audible como reprodutor, e você estará pronto para continuar assim que fizer login (e desde que tenha alguns audiolivros em sua biblioteca! )

A integração também funciona nos dois sentidos, então, se você estiver no aplicativo Audible enquanto dirige, ainda poderá receber instruções com facilidade.

Embora pessoalmente não estejamos dirigindo a lugar algum devido ao bloqueio do Reino Unido, os usuários nos EUA provavelmente serão beneficiários mais imediatos e, quando o serviço normal for retomado, será ótimo poder acompanhar algumas histórias lindamente narradas no ir.

Escrito por Max Freeman-Mills.