Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está atualizando seu aplicativo Fit nos telefones Pixel com monitoramento cardíaco e respiratório. Ela planeja adicionar os recursos a outros telefones Android no futuro. O interessante sobre esses recursos é que eles alavancam a câmera do seu telefone.

Basicamente, o aplicativo Fit usará sua câmera para medir sua frequência respiratória, monitorando a subida e a descida de seu peito. Ele também rastreará sua frequência cardíaca observando as mudanças de cor da ponta do dedo conforme o sangue passa por ele. Ciência! Mas o Google alertou que sua nova tecnologia de monitoramento de frequência cardíaca e respiratória não deve ser usada para avaliar ou diagnosticar condições médicas:

"Embora essas medições não sejam destinadas a diagnósticos médicos ou para avaliar condições médicas, esperamos que possam ser úteis para pessoas que usam o aplicativo Google Fit para rastrear e melhorar o bem-estar no dia a dia", explicou o Google em uma postagem no blog . "Depois que as medições são feitas, você pode optar por salvá-las no aplicativo para monitorar as tendências ao longo do tempo, junto com outras informações de saúde e bem-estar.

1/3 Google

Para medir a frequência respiratória ou as respirações que você faz por minuto, abra a versão mais recente do app Google Fit e simplesmente aponte a câmera frontal do seu smartphone Pixel para sua cabeça e peito. Para medir sua freqüência cardíaca, coloque o dedo sobre a câmera traseira.

O Google disse que seus recursos também usam aprendizado de máquina. Estudos internos em telefones Pixel mostraram que seu recurso de frequência respiratória era preciso em uma respiração por minuto para pessoas com e sem problemas de saúde, e seu recurso de frequência cardíaca era preciso em 2 por cento em pessoas com uma variedade de tons de pele. O Google disse que planeja publicar um artigo científico com os dados de seus testes.

Você pode aprender mais sobre a participação do Google em seu evento virtual abaixo.

Escrito por Maggie Tillman.