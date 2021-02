Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo recurso chegou ao Google Meet que deve ajudá-lo a se preparar antes de entrar em uma chamada.

O recurso de "sala verde" não apenas oferece uma prévia do que os outros verão quando você entrar em uma videochamada, como também verifica o hardware de áudio e vídeo para garantir que eles estão atualizados.

Você não só pode percorrer seus dispositivos para obter microfone, alto-falante e câmera - para escolher a melhor combinação - o recurso irá alertá-lo sobre quaisquer problemas que descobrir. Isso inclui permissões de navegador para hardware AV e ajuda a detectar conectividade de rede ruim, qualidade de som ou ruídos de fundo antes da própria reunião.

Ele pode até ser usado para ver se você desativou o som do microfone acidentalmente.

A "sala verde" está sendo implementada para os usuários do Google Meet agora, mas pode levar até 15 dias para alcançar todas as contas.

Ele estará disponível para todos os membros pagos no seguinte: Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard e Enterprise Plus.

Os clientes do G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e organizações sem fins lucrativos também poderão usá-lo.

