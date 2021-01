A Samsung aumenta a experiência no carro com SmartThings no Android Auto, compatibilidade mais ampla com o carro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No evento de lançamento do smartphone da Samsung Galaxy Unpacked, a empresa confirmou que o SmartThings funcionará com o Android Auto ao mesmo tempo em que fala sobre uma maior integração com carros, para criar uma integração mais perfeita quando você estiver na estrada.

A Samsung oferece suporte ao Android Auto há muito tempo, então essa parte da equação não é nova, mas a Samsung fez questão de enfatizar uma relação de trabalho mais próxima com o Google durante todo o evento de lançamento. Embora a experiência do Android Auto permaneça praticamente a mesma, a integração do SmartThings abre um novo reino de possibilidades na tela do seu carro.

Isso permitirá que você acesse qualquer coisa que possa ter em seu mundo SmartThings via Android Auto, para que você possa tocar para fazer ajustes via SmartThings. Claro, o Google oferece suporte a uma ampla gama de dispositivos domésticos inteligentes, o que seria compatível com o Google Assistant no Android Auto de qualquer maneira, mas isso dá mais opções para aqueles que construíram uma casa inteligente em torno do sistema SmartThings.

O que é mais interessante é que o SmartThings será capaz de usar funções como geolocalização para fornecer avisos no carro. Você poderá desencadear rotinas, como preparar a casa para o seu retorno enquanto dirige para casa. É tudo muito normal, mas ter uma mensagem pop-up no Android Auto na tela do seu carro é um pouco mais exclusivo.

A Samsung também falou sobre a integração de mais carros no SmartThings, o que permitirá que você controle carros compatíveis dentro do aplicativo SmartThings, em vez de usar o aplicativo do seu carro no telefone. Isso pode fornecer informações como níveis de carga, bem como permitir que você pré-condicione seu carro antes de sair de casa - e tudo do lado da Samsung.

Isso se estende ainda mais, com notificações na estrada quando seu carro está com pouca carga, para que você possa ser direcionado para uma estação de carregamento. Embora seu carro faça isso com seus próprios sistemas nativos, o Android Auto até agora tem estado bastante distante desse tipo de interação - e parece que o SmartThings pode fornecer essa solução.

Fora do suporte de aplicativo, a Samsung também incluiu UWB - banda ultra larga - no novo Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra, que traz com ele suporte para chaves digitais, incluindo algumas chaves de carro. Tudo isso contribui para um sistema Samsung que está se tornando mais amigável ao carro - e sendo o maior fabricante de smartphones do mundo, isso pode beneficiar muitos motoristas.

Escrito por Chris Hall.