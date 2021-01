Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google suspendeu Parler de sua Google Play Store . É um aplicativo social popular entre os apoiadores do presidente Donald Trump.

A decisão de destituir Parler veio na sexta-feira, dois dias depois que uma multidão pró-Trump invadiu o edifício do Capitólio dos Estados Unidos . Também seguiu a decisão do Twitter na sexta-feira de banir permanentemente a conta do presidente Trump sob o risco de mais violência.

Embora não esteja mais na Play Store, Parler não será removido dos telefones dos usuários e está disponível para instalação em outras lojas de aplicativos Android.

Em um comunicado à mídia, o Google disse que visa proteger a segurança do usuário:

"Nossas políticas de longa data exigem que os aplicativos que exibem conteúdo gerado pelo usuário tenham políticas de moderação e fiscalização que removem conteúdo flagrante, como postagens que incitam à violência. Todos os desenvolvedores concordam com esses termos e lembramos Parler dessa política clara nos últimos meses. de postagens contínuas no aplicativo Parler que visa incitar a violência contínua nos EUA. "

O Google também disse que reconhece que pode haver um debate sobre as políticas de conteúdo e que é difícil para os aplicativos removerem imediatamente todo o conteúdo violador, mas ainda acha que os aplicativos devem implementar "moderação robusta" para conteúdo chocante. "À luz desta ameaça contínua e urgente à segurança pública, estamos suspendendo as listagens do aplicativo na Play Store até que ele resolva esses problemas", disse o Google.

Na semana passada, muitos pediram que tanto o Google quanto a Apple banissem Parler . Não é usado apenas pelos partidários mais fanáticos do presidente Trump, mas também por extremistas, supremacistas brancos e conservadores de extrema direita. Há preocupações generalizadas de que o conteúdo recente compartilhado na plataforma tenha desempenhado um papel na organização e inflamação do recente motim no Capitólio que deixou cinco mortos, incluindo um policial.

O Buzzfeed News informou na sexta-feira que a Apple também contatou a rede social, ameaçando banir Parler, a menos que apareça um "plano de moderação completo". Tem 24 horas para cumprir. A Apple ainda não comentou publicamente sobre o assunto.

Para mais informações sobre a insurreição no Capitólio na quarta-feira, bem como a proibição permanente do presidente do Twitter na sexta-feira, consulte nosso guia aqui .

Escrito por Maggie Tillman.