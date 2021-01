O que é o Google Classroom e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Classroom é uma plataforma educacional do Google, projetada para tornar mais fácil para os profissionais da educação conduzirem aulas virtuais.

É uma plataforma muito utilizada, desde tutores individuais até escolas inteiras, permitindo aos professores criar e organizar aulas, ao mesmo tempo que permite a comunicação com os alunos e a apresentação de trabalhos pelos alunos, tudo dentro da mesma plataforma, sem ter tudo espalhados por diferentes contas e serviços.

Essencialmente, ele foi projetado como uma sala de aula virtual e projetado para ser simples. Aqui, estamos nos concentrando em um guia do usuário rápido para pais ou alunos, este não é um guia para professores.

Sua escola, faculdade ou professor configurará o Google Sala de aula e criará as classes. Para acessar o Google Classroom, você precisará do e-mail e da senha que usa para a conta do Google da sua escola e que devem ser fornecidos pela escola. Certifique-se de que não está tentando fazer login com uma conta pessoal do Google, pois em muitos casos isso não funcionará, a menos que seja para um professor particular ou uma aula.

Você pode encontrar o Google Classroom em classroom.google.com, onde pode fazer login. Como alternativa, se você já estiver conectado à conta do Google da escola, como o Gmail da escola, pode clicar nos nove pontos no canto superior direito de uma página do Google para revelar seus serviços do Google - e o Google Sala de aula estará aqui. É o quadrado verde em uma caixa amarela, conforme mostrado acima.

Os professores podem convidar alunos para as aulas. Isso enviará um e-mail para a conta correta do Gmail, fornecendo um link para que os alunos possam participar das aulas. O Google Sala de aula também oferece a capacidade de criar códigos de identificação exclusivos para turmas individuais, para que os professores possam fornecer um código para dar acesso a você.

Há também um aplicativo Google Classroom para smartphones, que discutiremos a seguir e, novamente, você precisará fazer login neste aplicativo usando o e-mail e a senha do Google da escola.

Se você deseja configurar e usar o Google Sala de aula como educador, ele faz parte dos serviços do G Suite for Education do Google. Se sua escola ou faculdade usa o G Suite for Education, você já tem acesso e só precisa configurá-lo.

Existem muitas maneiras de acessar o Google Sala de aula. É uma plataforma baseada na web, portanto, funciona em um navegador e isso significa que qualquer dispositivo com acesso à internet permitirá que você acesse o Google Sala de aula.

A maioria usará um laptop ou PC , que é a rota preferível de acesso. Mas qualquer tablet que tenha acesso a um navegador permitirá que você acesse o Google Sala de aula pelo método acima.

Nem todos precisarão de um computador para acessar o Google Sala de aula (depende exatamente do que é necessário e das aulas que você frequenta), mas também existem aplicativos para smartphones. Isso fornecerá acesso direto sem a necessidade de usar o navegador do telefone, o que tornará tudo mais fácil. Mesmo se você estiver usando outra plataforma, fazer login no aplicativo para smartphone lhe dará mais opções, portanto, vale a pena usar.

Como alternativa, se você não tiver acesso a um computador, pode usar consoles de jogos que também possuem um navegador. Isso significa que você pode acessar o Google Classroom no Xbox ou PlayStation. Escrevemos um guia sobre como fazer isso bem aqui - e você realmente precisará conectar um teclado USB para fazer isso funcionar de forma prática.

Lembre-se de que você pode usar os aplicativos do Google Classroom em combinação, para que possa ver as tarefas no Xbox, mas use o telefone para enviar o trabalho.

Nos bastidores, o Google Sala de aula oferece várias ferramentas para educadores criar e compartilhar aulas, gerenciar e organizar alunos e ministrar aulas. O modo como as aulas são criadas e executadas depende de escolas ou professores individuais e de como eles planejam ministrar essas aulas, com o Google Classrooms fornecendo bastante flexibilidade na estrutura dessas aulas.

Existem quatro áreas principais no espaço de trabalho do Google Classrooms que os alunos verão. Embora os professores tenham acesso a todas as ferramentas em segundo plano, para os alunos a interface se concentra nas informações às quais eles precisam acessar.

Na parte superior da página, há quatro cabeçalhos principais - Fluxo, Atividades, Pessoas e Notas. Agora iremos detalhar rapidamente o que cada uma dessas áreas fará.

O stream é realmente a parte social da aula sobre comunicação. Para turmas pequenas que são inteiramente virtuais, isso pode ser amplamente usado para discussão, mas para turmas maiores que substituem as aulas físicas, pode ser que os comentários dos alunos no Stream sejam demais para gerenciar.

É aqui que você realmente encontrará o trabalho que há para fazer e o lugar onde passará a maior parte do tempo no Sala de aula. As atividades são como uma pasta onde você encontrará as tarefas que seu professor definiu para você.

Uma variedade de diferentes tipos de documentos podem ser colocados no Google Sala de aula - documentos para informações, documentos para as pessoas compartilharem que podem ser editados por todos (talvez um registro de classe) ou documentos individuais a serem editados por cada aluno, o que provavelmente será para o trabalho real. Imagens, instruções, vídeos e assim por diante podem ser colocados nas Atividades para apoiar as atribuições.

Quando se trata de fazer o trabalho atribuído, os professores decidirão o que querem que você faça e, em muitos casos, você poderá criar esse trabalho no Google Docs que o professor fornece por meio do Google Classroom. Os professores também decidem o que você deve enviar ou entregar e isso também pode ser feito por meio do Google Sala de aula. Isso pode ser preenchendo o Documento fornecido, ou enviando um trabalho externo, compartilhando um arquivo ou tirando uma foto de uma obra de arte ou algo escrito.

Esta é uma área em que o uso do aplicativo do smartphone tornará as coisas realmente mais fáceis, porque você pode tirar uma foto com seu telefone e, em seguida, carregá-la no Google Sala de aula sem se preocupar em como transferi-la para o seu computador primeiro.

Além disso, se você estiver acessando o Google Classroom por meio de um console de jogos ou tablet - talvez porque não tenha acesso a um laptop - usar o aplicativo para smartphone novamente oferece um caminho fácil para enviar o trabalho para o Google Classroom, o que seria difícil alguns dispositivos.

Na página "Atividades", você pode ver suas tarefas de forma útil no lado esquerdo, mas esteja ciente de que todas as escolas organizarão e gerenciarão o trabalho de maneira um pouco diferente, portanto, entre em contato com seu professor se não conseguir encontrar o que deveria estar fazendo.

Há uma guia Pessoas no Google Sala de aula que dará a você acesso a todas as pessoas em uma turma e também fornecerá os dados de contato de seu (s) professor (es).

Normalmente, você também encontrará detalhes de todos os outros membros da classe nesta área.

O Google Sala de aula é uma plataforma educacional completa, por isso inclui a capacidade de avaliar ou corrigir trabalhos na quarta guia. De alguns alunos, isso fornecerá um feedback essencial e um local para monitorar o progresso, mas, naturalmente, o sistema de notas não se encaixará em todas as classes ou escolas que estão usando a plataforma do Google Sala de aula, então não se surpreenda se esta área não estiver usava.

Para quem está no Reino Unido, o governo exige feedback para o aprendizado remoto, então a marcação do trabalho ainda ocorrerá - apenas pode não estar refletida no sistema fornecido pelo Google Classroom.

Escrito por Chris Hall.