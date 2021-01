Como acessar o Google Classroom no Xbox e PlayStation

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com as crianças enfrentando outro longo período de educação domiciliar durante o terceiro bloqueio em todo o Reino Unido, os pais sem laptops ou tablets podem estar se perguntando de que outra forma eles podem acessar os serviços educacionais em casa. Bem, você sabia que pode usar um console de jogos Xbox ou PlayStation?

Tudo que você precisa é de um Xbox One, Xbox Series S , Xbox Series X , PlayStation 4, PS4 Pro ouPS5 mais um teclado USB e seu filho deverá ser capaz de acessar serviços escolares online, como o Google Classroom.

Aqui está nosso guia sobre como acessar o Google Sala de aula em um console Xbox ou PlayStation.

Cada um dos consoles Xbox tem acesso ao Microsoft Edge - o navegador que vem pré-instalado como parte da experiência do usuário do Xbox. Isso pode ser usado para acessar o Google Sala de aula (ou outro serviço educacional online aprovado pela escola do seu filho).

1. Conecte um teclado com fio ao Xbox One, Xbox Series X ou Xbox Series S por meio de uma das portas USB na parte frontal ou traseira.

2. Pressione o botão do Xbox na parte superior central de um controlador de jogo e vá para "Meus jogos e aplicativos" no menu lateral.

3. Clique em "Ver todos", role para baixo até "Aplicativos" e você verá Microsoft Edge nos ícones à direita. Abra.

4. Digite classroom.google.com na barra de URL na parte superior e faça login como faria em um PC usando a conta do Gmail da escola.

5. Você pode usar um controlador Xbox para mover o cursor ou um mouse USB separado conectado a uma das outras portas.

O PlayStation 4 tem seu próprio navegador web que é fácil de encontrar no PlayStation 4 (no menu de conteúdo como um ícone com WWW escrito nele). No entanto, atualmente é um pouco mais complicado no PS5, já que não há como abrir o navegador nativamente.

Em vez disso, você pode abrir as Configurações do sistema e, em seguida, o Guia do usuário. Isso abrirá um manual do usuário online dentro de uma página do navegador da web, de forma que você só precisa alterar o URL na parte superior. Caso contrário, o resto das etapas são as mesmas.

1. Conecte um teclado e / ou mouse com fio às portas USB do PS4 ou PS5 - cada console deve reconhecê-los.

2. Na barra de URL do navegador, digite sala de aula.google.com e faça login usando os detalhes fornecidos pela escola de seu filho.

3. Agora você pode acessar o Google Classroom.

Em alguns casos, você pode não conseguir fazer tudo o que pode em um laptop ou PC, mas pode, pelo menos, acessar o Google Sala de aula e ver que palavra seu professor atribuiu a você.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Chris Hall.