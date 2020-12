Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pense no quanto você lê em seu telefone todos os dias - sejam notícias, uma postagem em um blog ou um artigo. Mas aqueles de vocês que se deslocam muito ou talvez tenham dificuldades visuais ou de leitura podem precisar de uma ajudinha para ler todo esse material todos os dias.

Felizmente, o Google tem um recurso Google Assistente só para você. É chamado Read It. Mas é exclusivo para usuários do Android no momento.

Certo, sabemos o que você está pensando: por que você deseja que o Google Assistente leia em voz alta uma página da web inteira com uma voz robótica? Não é disso que estamos falando aqui. Em vez disso, o Google Assistente pode transformar quase qualquer texto na Internet em um audiolivro de som incrivelmente natural em até 42 idiomas.

Veja como funciona o recurso Ler do Google Assistente.

Com o Google Assistente, seu navegador agora pode ler praticamente qualquer artigo em voz alta. Para começar, você só precisa de um telefone Android atualizado com o navegador Chrome. Em seguida, no Chrome, vá para uma página da web que deseja ler - como pocket-lint.com ou theguardian.com.

Quando uma página da web é exibida no navegador Chrome em seu telefone Android, você pode dizer “Ok Google, leia” ou “Ok Google, leia esta página” e o Google Assistente lerá imediatamente em voz alta o conteúdo da página da web. Para ajudá-lo a acompanhar, o recurso rola automaticamente a página e destaca as palavras à medida que são lidas em voz alta. Você também pode alterar a velocidade de leitura e escolher entre várias vozes e idiomas.

Ao dizer o comando "Ler", você entrará em uma visualização personalizada para o recurso Ler. Você verá o artigo nos dois terços superiores e os controles de reprodução na parte inferior. Você pode saltar para frente e para trás com os botões retroceder / avançar, ou pausar ou reproduzir. Mas achamos que Read It é especialmente útil quando você desliga a tela ou abre outro aplicativo; ele continuará lendo como qualquer reprodutor de áudio. Em outras palavras, você pode ouvir em qualquer lugar.

O principal a ser observado é que as páginas da web são lidas em voz alta no que o Google descreve como "vozes expressivas e naturais, com o objetivo de usar a mesma entonação e ritmo que você usaria se estivesse lendo em voz alta". Os sites não precisam fazer nada de especial para habilitar o Read It, mas os desenvolvedores de aplicativos precisam adicionar a capacidade, o que significa que nem todos os seus aplicativos favoritos têm suporte para Read It. Você terá que testá-lo para descobrir o que fazer.

Ao usar Ler em uma página da web, você notará os controles de reprodução na parte inferior. Você pode usar os botões de retrocesso de 10 segundos e avanço de 30 segundos ao lado do botão reproduzir. Você também notará que o texto lido em voz alta será destacado durante a reprodução. Para mudar o que você ouve, toque em um parágrafo diferente. É tão fácil.

Ao usar Ler em uma página da web, você notará os controles de reprodução na parte inferior. Abaixo do botão play, há uma opção de velocidade. Aqui, você também pode ajustar a velocidade de leitura para um tempo de 0,5x ou até 3,0x. Achamos que a velocidade padrão de 1.0x é ideal, mas tudo depende de você e de suas preferências, é claro.

Ao usar o Read It em uma página da web, você notará um menu flutuante de três pontos no canto superior direito. Toque nele para acessar mais algumas opções, como Ler em voz alta, que permite alterar as vozes do recurso. Você tem uma seleção de quatro vozes para escolher para leitura - duas femininas e duas masculinas.

Ao usar o Read It em uma página da web, você notará um menu flutuante de três pontos no canto superior direito. Toque nele para acessar mais algumas opções, como Tradução, que permite traduzir o texto para outro idioma. Em dezembro de 2020, havia 42 idiomas diferentes para escolher, incluindo alemão e francês.

Também é possível desligar a sincronização de texto se você não quiser que o artigo role enquanto é lido. Esta é outra opção no menu flutuante de três pontos.

Como observamos anteriormente, Read it funciona em todas as páginas da web, mas não em todos os aplicativos, porque os desenvolvedores precisam oferecer suporte ao recurso. Nós tentamos no aplicativo The New York Times e no aplicativo CNN, e não funcionou. Em vez disso, tivemos que usar seus sites no Chrome. Dito isso, os paywalls também eram um problema. Mesmo quando você está conectado ao The New York Times no Chrome, o Google Assistente não consegue ler texto com acesso pago. Você também deve suportar anúncios e pop-ups enquanto um artigo é lido para você.

Por fim, Read It só funciona de forma consistente no Chrome. Percebemos que navegadores baseados em Chromium, como Vivaldi e Brave, não funcionavam com o recurso.

Confira a postagem do blog do produto do Google e a postagem do blog do desenvolvedor para obter mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.