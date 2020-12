O Cloud Print entrará no cemitério do Google em 1º de janeiro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em novembro de 2019, o Google anunciou que encerraria o Google Cloud Print, dando aos usuários até 31 de dezembro de 2020 para migrar.

Chegou a hora do Cloud Print entrar no infame cemitério de serviços aposentados do Google , juntando-se a empresas como Google Play Music , Inbox e Reader (entre muitos outros). Assim que o relógio chegar a 1º de janeiro de 2021, ele não estará mais disponível.

Para alguns, era um serviço muito usado, mesmo porque permitia aos usuários imprimir de suas impressoras domésticas (ou de outra) remotamente. Se um membro da família que não entende de tecnologia precisava de algo impresso com urgência enquanto você estava fora de casa, por exemplo, você poderia imprimir para ele.

Quando foi lançado, ele era visto como um recurso necessário e útil por alguns motivos, um dos quais era que o suporte a impressora nativa no Chrome OS na época não existia.

Da mesma forma, as impressoras sem fio fáceis de usar não eram tão populares como agora. O cenário mudou completamente naquela época, com a maioria dos fabricantes oferecendo soluções sem fio e o Chrome agora oferecendo suporte para impressoras.

Considere este o seu lembrete oportuno de que - se ainda estiver usando - você precisará encontrar uma solução alternativa. Felizmente, o Google foi gentil o suficiente para listar algumas opções alternativas de impressão em seu anúncio original, então certifique-se de conferir.

Escrito por Cam Bunton.