Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google fez vários experimentos interessantes com inteligência artificial nos últimos anos. O mais recente é chamado "Blob Opera" e é projetado para permitir que você crie algumas músicas adoráveis com a ajuda de alguns personagens de desenhos animados fofos.

Ele foi criado por David Li como um experimento para o Google Arts & Culture e permite que você simplesmente crie uma melodia agradável no estilo de ópera simplesmente movendo os personagens.

Apresentando o Blob Opera, um experimento que criei para o Google Arts & Culture: https://t.co/dfLnCXSR0R pic.twitter.com/UYbZH8jXE2 - David Li (@daviddotli) 15 de dezembro de 2020

É fácil para qualquer um fazer e você não precisa de nenhum talento musical ou conhecimento para fazê-lo. Basta carregar o Blob Opera e você verá bolhas coloridas de desenho animado que você pode arrastar para cima e para baixo para assinar em tons diferentes, para frente e para trás para cantar vogais diferentes.

Os blobs representam o baixo, tenor, mezzo-soprano e o soprano. Você pode usar todos ou silenciar alguns. Os resultados são muito divertidos e você pode criar e gravar suas próprias músicas e compartilhá-las facilmente.

Se você estiver se sentindo festivo, também pode clicar para que as pequenas bolhas cantem algumas músicas de Natal. Esses incluem alguns dos clássicos - Jingle Bells , Silent Night , O Come All Ye Faithful, Away in a Manger e muito mais.

Escrito por Adrian Willings.