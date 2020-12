Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Gmail, YouTube e a maioria dos serviços do Google caíram para usuários na Europa hoje. Mas agora eles estão voltando online.

Como uma atualização da nossa história anterior, agora podemos entrar no Gmail e em outros serviços de conta do Google.

Anteriormente, não podíamos fazer login ou receber mensagens do Gmail, falar com dispositivos Google Assistente ou mesmo acessar vídeos do YouTube.

Assim como nós, outros usuários relataram não ter acesso a suas contas ou serviços do Google também.

Gmail desativado! Youtube para baixo! Google Drive fora do ar? Sempre soube que minha dependência das corporações terminaria assim! Eu preciso aumentar meu próprio e-mail como meus antepassados. pic.twitter.com/vj7czxuyzQ - Arun Chaudhary (@ArunChaud) 14 de dezembro de 2020

Ainda não tivemos uma explicação completa do que aconteceu ou porque as contas não estavam disponíveis.

Você pode verificar se quais dos serviços estão funcionando no Down Detector - um site do Reino Unido dedicado que mostra se diferentes serviços não estão disponíveis.

Houve picos enormes em todos os serviços do Google anteriores, incluindo até mesmo o Google Maps.

Poderia ter sido um ataque orquestrado contra uma das Big Tech? Twitter e Facebook não foram afetados.

Informaremos você se recebermos alguma resposta do Google sobre o problema.

Escrito por Rik Henderson.