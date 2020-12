Christmas Waze: como obter a voz do Papai Noel, o ícone de trenó e o humor do Papai Noel

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Waze passou por uma reforma de Natal, com uma série de opções trazendo alegria sazonal para seu aplicativo de direção favorito. Até 31 de dezembro, você poderá obter rotas do Papai Noel, ter um ícone de trenó no mapa e definir seu humor para o Papai Noel, para que outras pessoas o vejam como Papai Noel nas estradas.

As opções estão disponíveis no aplicativo Waze agora e veja como encontrá-las.

Para obter as direções do Papai Noel, você terá que mudar a voz. O Papai Noel está disponível apenas em inglês dos EUA.

Abra as configurações do Waze tocando em pesquisa e no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo.

Selecione Voz e som.

Toque na voz do Waze e role para baixo até Inglês (EUA) Papai Noel e selecione.

Normalmente, ao dirigir com o Waze, você verá uma seta ou um carro na parte inferior do mapa, que é você. Você pode alterar isso para um trenó para celebrar o Natal.

Abra as configurações do Waze tocando em pesquisa e no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo.

Toque na exibição do mapa.

Selecione o ícone do carro.

Você verá "Trenó de Shell" e "Trenó do Papai Noel" como opções. Toque em um para alterar o ícone.

Quando você está dirigindo com o Waze, outros usuários aparecem na estrada como ícones. Eles são personalizáveis e são chamados de "humores". Você pode alterar para Papai Noel para que outras pessoas vejam você como um Papai Noel no mapa quando você passar de carro.

Abra o painel de pesquisa do Waze tocando na lupa.

Toque em seu nome no topo da página para ir para a página Meu Waze.

Role para baixo até humor e você encontrará os humores disponíveis para você.

Escolha o Papai Noel, porque ele é o melhor.

Escrito por Chris Hall.