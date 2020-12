O Fuchsia OS do Google parece estar ganhando vida - será que um dia ele substituirá o Android?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Fushia OS do Google é uma tentativa do gigante das buscas de criar seu próprio sistema operacional do zero. O problema é que está em segundo plano há algum tempo - desde 2016, na verdade.

O desenvolvimento parecia ter parado, mas agora o Google parece mais interessado em continuar a trabalhar no sistema operacional - ele abriu o desenvolvimento do software para outros e está falando sobre uma segunda versão dos principais componentes que compõem o software.

Este é um passo significativo, porque também sinaliza que o Google está avançando com os planos para o Fuschia. O SO pode eventualmente substituir o Android e o Chrome OS como um sistema unificado em todos os dispositivos, mas é muito cedo para dizer isso neste momento, já que é muito experimental. Esses sistemas operacionais existentes são baseados em kernels de software existentes, então esta seria uma chance de começar do zero, assim como a Huawei vem fazendo com o Harmony OS .

Em uma postagem do blog , Wayne Piekarski do Google afirma que "Fuchsia foi projetado para priorizar a segurança, a capacidade de atualização e o desempenho" e que "aceita contribuições de alta qualidade e testadas de todos. Agora há um processo para se tornar um membro para enviar patches ou um committer com acesso de gravação total. "

"O Fuchsia não está pronto para o desenvolvimento geral de produtos ou como um destino de desenvolvimento, mas você pode clonar, compilar e contribuir para isso. Ele tem suporte para um conjunto limitado de hardware baseado em x64 e você também pode testá-lo com o emulador do Fuchsia. "

Escrito por Dan Grabham.