(Pocket-lint) - Se você já tentou usar o Google Maps para andar a pé no meio de uma cidade bem construída, sabe como o rastreamento de localização pode ser impreciso. O Google está trabalhando em uma solução para melhorar isso em um futuro próximo.

Os sistemas globais de navegação por satélite geralmente dependem da lógica da linha de visão. Em outras palavras, eles precisam ver você para rastrear seus movimentos com precisão e traduzir isso em dados de navegação úteis. Isso se torna um problema quando você está em uma expansão urbana massiva, onde edifícios altos e estruturas densas interrompem esse sinal. Aí vem a suposição e é aí que as coisas começam a dar errado.

Os desenvolvedores do Gooogle estão trabalhando em uma solução para esse problema. Essa correção não usa sinais de Bluetooth ou Wi-Fi local como você pode esperar, mas usa os dados que o Google já possui para melhorar a precisão. O Google já possui mapas 3D de muitos locais que reuniu para o Google Earth que podem ser usados para melhorar a experiência do usuário.

Com algum aprendizado de máquina inteligente, a empresa pode complementar os dados do GPS com o mapeamento 3D para reduzir os erros. O Google diz que "... reduz as ocorrências do lado errado da rua em aproximadamente 75%."

No entanto, isso é limitado à navegação a pé e não funcionará quando você estiver dirigindo. Também requer que o Google tenha um mapa 3D da área para a qual você está viajando. O Google tem 3.850 cidades mapeadas em todo o mundo, mas isso certamente não está em todos os lugares.

A atualização está chegando para o Pixel 5 e Pixel 4a (5G) este mês e será lançada para outros telefones Android (contanto que eles estejam executando o Android 8 ou mais recente) nas próximas semanas.

Escrito por Adrian Willings.