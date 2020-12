Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você possui um telefone Android e usa o Google Fotos , agora você tem um novo recurso interessante disponível: a capacidade de definir memórias como papel de parede.

Aqueles de vocês que estão em busca de um novo papel de parede poderão usar as imagens na seção Memórias do Google Fotos. Mais especificamente, você pode definir seu papel de parede como uma série aleatória e rotativa de fotos salvas. Uma nova atualização de software lançada no aplicativo Google Fotos, chamada Versão 5.22 , permitirá que você acesse a seção de papel de parede do telefone e, em papéis de parede ao vivo, você verá a opção de usar Memórias.

Depois de selecionado, seu telefone começará a exibir fotos como plano de fundo. Você pode até visualizar o que verá como papel de parede antes de configurá-lo. Infelizmente, você não pode decidir quais memórias ver. O Google usará seus algoritmos de aprendizado de máquina para extrair fotos em seu nome. Portanto, sempre há a possibilidade de que fotos NSFW apareçam, embora esperemos que seu algoritmo seja inteligente o suficiente para procurar fotos melhores.

Lembre-se de que o Google anunciou recentemente que está descartando o recurso de armazenamento de fotos gratuito e ilimitado do Google Fotos em 1 de junho de 2021. A partir dessa data, o Google Fotos começará a cobrar por armazenamento superior a 15 GB. Se você está pensando em testar um serviço diferente, é melhor experimentar um papel de parede ao vivo "Memórias" agora.

Escrito por Maggie Tillman.