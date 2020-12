O Google Maps agora inclui informações da comunidade de especialistas locais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google adicionou a capacidade da comunidade de deixar informações para o Google Maps, o que significa que agora você pode ver informações de especialistas locais sobre os lugares que está visitando.

Isso significa basicamente que, além das informações sobre um ponto local que foram adicionadas pelo proprietário da empresa, você também poderá ver as atualizações de pessoas que estiveram lá recentemente. Esta é uma forma potencialmente útil de obter atualizações oportunas para algum lugar onde você tenha certeza de não chegar desapontado.

Imagine viajar para algum lugar apenas para descobrir que está fechado para manutenção ou que o horário de funcionamento mudou e você não pode entrar. Perfeitamente plausível em 2020, onde o mundo está de pernas para o ar.

Agora, o Google Maps está aliviando um pouco dessa miséria, melhorando a guia Explorar nos mapas do Google. Nesta área do aplicativo, você agora poderá obter "atualizações e recomendações de fontes locais confiáveis ..." e isso não incluirá apenas comentários, mas também fotos, postagens e muito mais. Se vir atualizações de pessoas de que gosta, pode segui-las para mais no futuro. Artigos de editoras relevantes também farão uma aparição aqui.

O Google explica:

"Todos os dias, você pode acessar seu feed para ver o que está acontecendo em sua área. Quer saber se o seu restaurante mexicano favorito adicionou um novo prato ao menu? Se você segui-los no Maps, obterá as atualizações deles em seu feed. Procurando por uma nova caminhada nas proximidades ou um passeio popular perto de sua cidade? Navegue no feed para obter as principais recomendações de coisas para fazer dos usuários do Google Maps nessa área. Ao movimentar e ampliar o mapa, você pode encontrar informações úteis para quase todos os locais em o mundo, graças às contribuições de pessoas locais bem informadas. "

O resultado final deve ser muito menos decepcionante ao viajar para lugares que você não está familiarizado. O que mais você poderia pedir em 2020?

Escrito por Adrian Willings.