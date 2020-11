Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou que fez parceria com a Disney para oferecer um novo aplicativo de RA estrelado por The Mandalorian e Baby Yoda (também conhecido como The Child). Os jogadores interagem com os personagens em AR e podem capturar e compartilhar cenas do aplicativo.

Chamado de The Mandalorian AR Experience , o aplicativo é construído em ARCore, a plataforma de desenvolvedor do Google para AR. Ele até usa ARCore Depth API para oclusão, ou quando um objeto AR é bloqueado da vista por outros objetos na cena. O Google se uniu à Lucasfilm para criar modelos e animações para o aplicativo também - tudo inspirado na primeira temporada do show Disney +. A única desvantagem é que você precisa de um dispositivo Android 5G compatível para usar o aplicativo.

O Google disse que The Mandalorian AR Experience “coloca você na pele de um caçador de recompensas seguindo a trilha do próprio Mando, Din Djarin e The Child". Novos episódios também serão lançados semanalmente para o aplicativo, então é seguro assumir o novo a temporada do show - a segunda temporada - também pode vir para o aplicativo.

Você pode baixar The Mandalorian AR Experience agora na Google Play Store . Embora você não precise de uma conexão 5G para usar o aplicativo, pode verificar esta lista de suporte para ver se consegue executá-lo no seu dispositivo. O Google indicou que o aplicativo pode chegar a mais dispositivos Android também.

Escrito por Maggie Tillman.