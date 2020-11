Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está introduzindo uma grande mudança em seu app Google Pay para facilitar o envio de dinheiro e entender suas finanças.

O aplicativo agora possui uma interface que destaca as pessoas sobre as transações, o que significa que você verá as atividades agrupadas em torno de amigos e empresas - exatamente como no Venmo . Você pode simplesmente tocar em seu amigo ou mãe e enviar dinheiro, em vez de procurá-los. É fácil.

O Google Pay agora também oferece um recurso de pagamento em grupo. Você pode até usar o aplicativo para pagar suas contas em restaurantes, postos de gasolina e serviços de estacionamento em cidades selecionadas a partir de 18 de novembro de 2020. Mas, ao contrário do Venmo, suas transferências de dinheiro ficarão visíveis apenas para você e seu destinatário.

Outro recurso interessante: o Google Pay agora pode digitalizar suas fotos . Imagine que você tirou uma foto do seu recibo na Pizza Hut; mais tarde, você pode pesquisar a palavra “pizza” e o Google examinará suas fotos para encontrar essa palavra e exibir a transação. Você também pode obter recibos do Gmail.

Por fim, uma nova seção de Insights como o Mint no aplicativo foi adicionada para mostrar todos os seus hábitos de consumo. Ele também extrai informações de contas bancárias conectadas, cartões de crédito e débito. Ele até vai lembrá-lo de quando as contas estão vencidas e alertá-lo sobre grandes compras em caso de atividade fraudulenta.

O Google Pay também pode enviar relatórios sobre sua atividade. Pode mostrar coisas como “aqui está o que você gastou nesta semana”, por exemplo.

O Google disse que o Pay agora tem mais de 150 milhões de usuários mensais em 30 países. Seu aplicativo atualizado agora está sendo lançado para usuários de Android e iOS.

Escrito por Maggie Tillman.