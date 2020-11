Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google introduziu uma atualização para o Google Fit . A atualização traz uma nova tela inicial mostrando dados relacionados à saúde e ao sono.

Agora você pode ver facilmente as principais informações, como metas semanais, exercícios recentes, frequência cardíaca e peso, a partir do momento em que abre o aplicativo. A nova atualização de software, para as versões Android e iOS do Google Fit, começará a ser implementada em meados de novembro de 2020 para todos os usuários.

O Google também está adicionando novos blocos - para treinos, clima e exercícios respiratórios - ao aplicativo smartwatch Wear OS. O Google disse que os dispositivos Wear OS e acessórios domésticos inteligentes compatíveis (como o Fossil Gen 5E, Oura Ring e o tapete de rastreamento de sono Withings) agora podem sincronizar dados de sono com o app Fit. Isso deve facilitar o rastreamento das atividades noturnas e dos estágios do sono. Este recurso de rastreamento do sono também permite que você crie metas para horários de dormir.

Os novos blocos do Wear OS também facilitam a verificação do tempo, o início de sessões de respiração guiadas e o lançamento de treinos recentes por meio de atalhos. Finalmente, o Google disse que você será capaz de enviar dados como estatísticas, rotas e fotos do Google Fit por meio de mídia social ou aplicativos de mensagens.

Lembre-se de que, em abril passado, o Google renovou totalmente sua plataforma Fit, que incluiu um redesenho para concentrar sua atenção em um objetivo diferente. (A saber: etapas.) Isso aconteceu cerca de seis meses depois que o Google adicionou o rastreamento do sono. Você pode saber mais sobre este redesenho, que está em linha com a nova atualização, aqui .

