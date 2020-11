Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Fotos não oferecerá mais backups de fotos gratuitos e ilimitados a partir do próximo ano.

Por cinco anos, ela não incluiu fotos de "alta qualidade" no espaço de armazenamento da sua Conta do Google. Isso está prestes a mudar , pois todas as novas fotos e vídeos que você enviar contarão para os 15 GB de armazenamento gratuitos que vêm com cada Conta do Google ou armazenamento adicional adquirido com o Google One.

O Google já conta as fotos de “qualidade original” em sua tampa; trata-se apenas de fazer backups ilimitados de fotos e vídeos de alta qualidade que o Google Fotos compactou para eficiência máxima. Lembre-se de que o armazenamento da sua Conta do Google é compartilhado entre o Drive, Gmail e Fotos.

A mudança entrará em vigor em 1º de junho de 2021. O Google disse que todas as fotos e documentos com backup antes dessa data não contarão para o limite de 15 GB - apenas as fotos carregadas depois serão contadas. Portanto, pela primeira vez, você pode começar a se preocupar com a quantidade de armazenamento restante da Conta do Google / Google One. A única solução alternativa é comprar um smartphone Pixel, pois os proprietários do Pixel ainda poderão fazer upload de fotos de alta qualidade (não originais) que não contarão em seu limite.

Originalmente, os proprietários do Pixel tinham backups gratuitos e ilimitados de fotos com qualidade original.

O Google enviará alertas quando você começar a se aproximar de seu limite de 15 GB. O Google também está introduzindo novas ferramentas de gerenciamento de armazenamento no Google Fotos, tornando mais fácil encontrar e excluir fotos, como capturas de tela. O Google também vai sugerir um nível de armazenamento do Google One, com base em sua média de uploads ao longo do tempo.



O Google One começa em US $ 1,99 por mês para 100 GB e vai até 30 TB por US $ 149,99 por mês. Você pode aprender mais sobre o Google One em nosso guia aqui. Também temos um guia de dicas e truques do Google Fotos aqui .

Existem outras alterações na política da Conta do Google em andamento agora, como arquivos do Documentos, Planilhas, Apresentações, Desenhos, Formulários e Jamboard, todos agora contando para o limite de armazenamento da sua conta. O Google também está excluindo dados de Contas do Google inativas que não foram acessadas por pelo menos dois anos.

Escrito por Maggie Tillman.